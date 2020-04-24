全球穆斯林在疫情中悶悶不樂進入齋月

全球穆斯林在4月23—24日進入齋月。今年的齋月正趕上疫情大流行。絕大多數清真寺關閉，傳統的集體祈禱和親友聚會都被禁止。穆斯林可能會在悶悶不樂中度過這個齋月。

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巴黎大清真寺法國穆斯林敬拜委員會4月23日傍晚宣布，法國從4月24日星期五進入齋月，開始第一個封齋日。此外，沙特，埃及，伊拉克，黎巴嫩，約旦，突尼斯，巴林，澳洲等國的穆斯林也在24日這一天進入齋月。

冠狀病毒疫情已在全球造成20萬人死亡，確診的病例277萬。穆斯林在隔離限制中過齋月，不能按傳統去清真寺祈禱，也不能在每晚日落後，親朋好友相聚，一起開齋，分享，歡慶。今年他們只能在自己小家庭內活動。

法新社說，今年的齋月因為疫情需要隔離，所以對於穆斯林來說，這個象徵分享，慷慨，聚會的神聖月份，在悶悶不樂的氣氛中開局。

世衛組織發聲明說，到目前為止，沒有任何研究顯示把齋會增加感染冠狀病毒的風險。健康的穆斯林可以像往年一樣把齋。但是建議感染了冠狀病毒的穆斯林不要把齋。

今年大多數穆斯林國家都為了抵抗疫情擴散實施限制措施，要求清真寺關門，防止眾人聚集傳染。

沙特阿拉伯也實施了嚴格限制措施，許多朝聖地都空空蕩蕩。只有麥加大清真寺沒有關門，但嚴格限制進入的人數。之前沙特境內的伊斯蘭聖地有許多朝聖者感染冠狀病毒，不少人將病毒帶回各自的國家。沙特國王薩勒曼表示，他對於今年齋月不能集體祈禱感到痛苦悲傷。但是他強調，保護人民的生命健康第一重要。

此外，有消息指，印尼的亞齊省不甩中央政府的限制令，仍然開放清真寺。巴基斯坦也開放清真寺但限制進入的人數。