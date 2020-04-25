美國FCC或以國安考慮為由撤銷3家中國電信運營商在美授權

自華盛頓方面消息，美國聯邦通訊委員會(FCC)當地時間4月24日表示，可能會以國家安全風險為由，關閉三家中國國有電信企業及其中一家企業在美子公司的美國業務。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社報道顯示，FCC現已向中國電信美洲公司、中國聯通美洲公司、太平洋網絡有限公司及其全資子公司ComNet(美國)有限公司，發出了所謂“說明理由”命令，要求上述企業給出“FCC不應該撤銷它們在美國運營資格”的理由。分析人士指出，FCC所採取的這一行動是美國特朗普政府對中國體現強硬立場的最新跡象。FCC主席阿吉特·派（Ajit Pai）在相關聲明中表示，“在網絡安全問題上，我們不能冒險，也不能抱最好的希望。”

據了解，FCC在10多年前批准了對這些中國公司在美運營的授權，但之後提出，“與中國政府活動有關的國家安全和執法風險大幅增加”。FCC的陳述理由令還提到“中國政府涉及對美國電腦入侵及攻擊情事的複雜度及造成的損害”，但沒有進一步提供細節。此外，美國司法部和國務院等其他聯邦部門曾於本月以法律和安全風險為由，呼籲FCC撤銷中國電信美洲公司在美國營運的牌照。FCC去年5月亦曾表決一致通過，不允許中國移動在美國提供服務，理由是擔憂中國政府藉此對美國政府從事間諜活動。FCC在當時指出，已在審視中國電信和中國聯通的營運許可。

對此，中國電信發言人在周五回應稱，公司“近20年來在美國營運聲譽良好。我們期盼在未來幾周向FCC提供資訊，提及我們身為一家負責任電信公司的角色。”而其他被陳述理由令點到名的公司未回應相關置評請求。對於FCC的這一行動，來自阿肯色州的共和黨聯邦參議員湯姆·科頓（Tom Cotton）表示贊同。作為特朗普支持者的他評價稱，“只要這些公司還在美國繼續運營下去，它們就將對我們具有關鍵性的網絡構成威脅”。

FCC專員斯塔克斯（Geoffrey Starks）亦對FCC採取的行動表示認可，並在一份聲明中寫道，“由於疫情在美國大流行，數據使用流量空前增長，我們比以往任何時期都更需要確保信息的安全性。”他認為，在這也是FCC必須在疫情肆虐期間更加仔細審查運營商資格，剔除那些可能對美國關鍵網絡構成威脅公司的原因。