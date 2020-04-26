澳大利亞內務部長堅持要求獨立調查中國新冠病毒來源

澳大利亞內務部長彼得·達頓（Peter Dutton）4月26日在接受澳洲天空新聞（Sky News）採訪時重申，要求對中國新冠病毒的來源等問題進行獨立調查。儘管中方此前曾批評澳方提出的這一要求是“搞政治操弄，極其不負責任”。

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達頓在4月17日接受澳大利亞天空新聞和九號電視台（Nine Network）採訪時提出，中國應就新冠肺炎病毒的來源問題加以答覆，並指中方“應體現透明度，告訴我們發生了什麼”。達頓表示，鑒於新冠病毒給澳洲及世界各地帶來的人員死亡等損失，認為提出這個問題並不過分。此後，澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）、總理莫里森 (Scott Morrison) 都相繼作出了，澳洲政府希望對中國新冠病毒來源等問題進行國際獨立調查的表態。莫里森還於22日通過推特透露稱，他已與美國、法國和德國等多國領導人通電話，希望他們支持就新冠病毒疫情展開國際調查。

莫里森在坎培拉告訴記者稱，如果身為像世衛這樣一個俱樂部的成員，就應該有附加的責任和義務。他說，“在說到病毒時我們希望世界更為安全；我希望任何國家，中國或其他，都分享這個目標。”作為提出這一要求最早的澳方官員之一，達頓本人則在最新受訪時指出，中國共產黨應更透明地向國際社會說明新型冠狀病毒的起源和當局處理疫情的方式。達頓說，“我們要求中國共產黨內對他們應對這一病毒問題展現出更強的透明度”。

達頓談到，“這也是為了解如何在未來戰勝這一威脅，當你（在中國）有着這些野生動物的濕貨市場，而肺炎或從那裡傳出”。他提出，必須有全球性的保證出台，以免疫情在未來12個月或2年內重演。達頓說，“我們需要一個目前還不到位的保證”。北京方面，中國外交部發言人耿爽23日在回應由澳大利亞倡議的國際獨立調查指，“澳大利亞方面提議的所謂‘獨立調查’，實際上是在搞政治操弄，干擾國際疫情防控合作，不得人心”。

耿爽重申，“疫情暴發以來，中方始終秉持公開、透明、負責任的態度，對外披露信息、開展合作，為國際抗‘疫’鬥爭作出了重要貢獻。國際社會對此有目共睹，也普遍給予高度讚賞。”此外，中國駐澳大利亞使館發言人20日還曾批評達頓的發言稱，“達頓先生近幾天突然對‘透明’感起興趣來，實在令人好奇。仔細一查，原來他是從華盛頓那裡得到了某種‘消息’。”

中使館發言人告訴《環球時報》稱，“美國某些人告訴他，他們掌握了有關新冠肺炎病毒起源的文件。可是令人納悶的是，達頓先生又說他並沒看過該文件。那麼，連所謂美方聲稱的文件都沒看過，為什麼他就急於表態要中國更加‘透明’？看來，他一定還從華盛頓得到了指令，配合美國政府對中國的‘宣傳戰’”。該發言人並進一步揚言，“澳大利亞某些政客近來熱衷於鸚鵡學舌，追隨美國某些勢力對中國進行政治攻擊，這進一步暴露了他們的偏執和無知，也充分展露了他們聽命於人、缺乏獨立的悲哀。”