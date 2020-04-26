金正恩或不久重回公眾視野 專列疑停靠元山為返程做準備

“影像資料顯示，金氏專列火車4月23日似乎正在為返程做調整，但並不清楚何時啟程”。

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法新社首爾4月26日消息，美國信息網站38North前一日稱，商業衛星照片顯示，朝鮮沿海元山金氏專屬車站日前出現了一列屬於金氏的火車。這列長達250米的火車4月21日和23日出現在這個金氏家族的專屬車站，雖然部分被車站頂棚遮擋，但剩下部分仍可見。這列火車4月15日並不在該車站。38North網站解釋道，“這一消息並不能表明朝鮮最高領導人的所在，也並不能揭露其健康狀況”，“但這一信息的確讓金正恩身處沿海特殊地點的說法更加具有說服力”。該網站稱，“影像資料顯示，金氏專列火車4月23日似乎正在為返程做調整，但並不清楚何時啟程”。

有關金正恩身處何地，健康如何，專家們眾說紛紜，4月15日金日成誕辰這一朝鮮舉國慶祝的重要日子，他再未出現在任何朝鮮官方照片上。事實上，4月11日之後，官方照片上就找不到他的蹤影，這張照片攝於4月11日，12日發布，當時金正恩前往視察一出空軍基地，並參加了一場政治會議。

主要由脫北者管理運營的線上媒體“每日北韓“則稱，稱金正恩在4月接受了心血管手術，正在平安北道一棟別墅里恢復。“元山綜合中心包括9個大型客房和一個娛樂中心，一個港口。

每日北韓“引述一個未具名的朝鮮消息源稱，”金正恩病因是過量抽煙，肥胖，和勞累”。美國有線電視新聞網引述一名美國官員的話稱，華盛頓方面正在研究有關金正恩做手術後處於危險當中的相關消息。但本周四，特朗普表示這些有關金正恩健康惡化的說法“是錯誤的”。同一天，韓國SBS電視台引述一名不具名的政府官員的話稱，金正恩至少4天前就抵達江原道元山市，不久之後將重返公眾視線，另外還稱“韓國軍方嚴密監控金正恩的專列火車，這列火車曾經在元山市出現，而其飛機則停在平壤”。

上一次金正恩“消失”，是在2014年。6個星期當中不見蹤影，之後重回公眾視野，拄着手杖。韓聯社當時引述韓國情報部門消息稱，金正恩前往做了手術，去除腳踝部位的一個囊腫。