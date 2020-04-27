澳大利亞外長：拒絕接受就獨立調查問題進行的經濟脅迫威脅

澳大利亞外交部長佩恩（Marise Payne）4月27日通過聲明表示，澳大利亞對在中國武漢初始的新冠肺炎疫情暴發，提出進行獨立調查“原則性呼籲 ”，澳方拒絕接受任何認為“經濟脅迫”威脅是對這一評估為合適的回應。此前，中國駐澳大利亞大使成競業曾警告指，如若澳大利亞當局堅持要求對新冠病毒疫情展開獨立調查，將引發中國消費者對澳方的抵制，涉及到訪澳的學生與遊客，以及受歡迎的出口農產品如澳洲牛肉和葡萄酒等。

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澳大利亞多名政府要員在近日相繼表示，應對目前肆虐全球的新冠肺炎疫情來源等問題開展國際獨立調查。澳大利亞內務部長彼得·達頓（Peter Dutton）26日在接受澳洲天空新聞（Sky News）採訪時亦重申，要求對在中國率先暴發的新冠疫情進行獨立調查，儘管中方此前曾批評澳方提出的這一要求是“搞政治操弄，極其不負責任”。澳大利亞總理莫里森(Scott Morrison)還曾於22日在推特上表示，已與美國、法國和德國等多國領導人通電話，希望他們支持就新冠病毒疫情展開國際調查。

值得一提的是，針對澳方向國際社會提出的這一呼籲，成競業最新在接受《澳大利亞金融評論報》（The Australian Financial Review）的專訪時回應稱，莫里森對獨立調查的推動是“危險的”。他還預測澳洲的這一提議將不會受到他國領導人支持。成競業亦稱，在當下這一關鍵時刻，採取猜疑、指責或分割的手段只會削弱對疫情的全球回應。他還否認有關此次疫情來源於武漢濕貨市場的說法，並稱科學人士對其起源尚無定論。他說，“病毒的來源很複雜，我認為專業人員，科學家和醫學專家應該解決這一嚴肅的科學問題。”

此外，成競業在採訪中還談到，認為澳方所提出的獨立調查呼籲，是與“華盛頓的那些希望將自己的問題責怪於中國，轉移視線的力量結盟”。他並指，“這是一種針對中國的政治運動”。但此前莫里森曾在接受媒體質詢時，就是否是在美國的授意下提出這一要求而予以否認，並指如若疫情率先於其他國家暴發，仍會推動對疫情相關問題進行獨立調查。

採訪中，成競業提出，澳大利亞推進的獨立調查使“中國公眾感到懊惱 、驚愕和失望”。他續稱，從長遠來看，如若中國國內的這一情緒進一步惡化，人們將就“為什麼還要去一個對中國不很友好的國家”加以思考。他還指，中國的家長們也會考慮是否應繼續將他們的孩子送往這樣一個“對華不很友好，甚至具有敵意”的地方留學。此外，成競業還稱，“這將由（中國）人來決定，也許普通人會說‘為什麼要喝澳大利亞葡萄酒？為什麼要吃澳大利亞牛肉’。”

值得一提的是，成競業並未就中國外交部發言人趙立堅在上月聲稱的，新冠病毒可能是由美軍帶入武漢的爭議性言論加以評論。但他強調沒有證據顯示，病毒是在中國國內的一個濕貨市場中經動物傳入人體的。他稱，“一些這裡的政客聲稱，病毒來源於中國武漢，但這並不屬實。疫情首先從武漢暴發的事實......並不代表病毒的來源從中國開始”。而針對記者追問他個人認為新冠病毒從何而來，特別是進行獨立的調查將幫助解答這一問題時，成競業則回答稱，這是科學家們應 的工作。他說，“這與政客們和政策制定者們毫無關係”。

針對中方大使的表態，佩恩在27日發表的相應聲明中回應稱，“澳洲‘有原則地呼籲’就新冠病毒疫情進行獨立調查。而這波疫情的起源地為中國武漢市。”她強調，“我們接受任何認為‘經濟脅迫’威脅是對這一評估為合適的回應。此時我們需要的是全球合作。”佩恩並指，若對疫情大流行進行“誠實地評估”，也將需要加強世界衛生組織的作用。