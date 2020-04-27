特朗普與馬克龍通話:一致同意世衛組織需要進行改革

美國白宮副發言人賈德·迪爾（Judd Deere）4月26晚通過推特介紹稱，特朗普總統在與法國總統馬克龍當天通過電話後，雙方一致認為世界衛生組織（WHO）需要進行改革。他們還同意，希望聯合國安理會常任理事國儘快開會，以討論對抗當下新冠肺炎疫情。

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迪爾在相關推文中寫道，“今天，特朗普總統與法國的馬克龍總統互通電話。兩位總統就對抗冠狀病毒病大流行疫情的正面發展，及全球經濟朝向恢復正常運作的進展進行了探討”。

迪爾續稱，美法兩位領導人皆表示，希望聯合國安理會的5個常任理事國儘快開會，討論聯合國如何對新冠肺炎疫情作出回應。他並指出，“特朗普總統和馬克龍總統同意世衛組織需要進行改革”。迪爾指，此外，兩位領導人還在通話中談及“重大的區域與雙邊議題”。近期，自美國開始公開指責在譚德賽總幹事領導下的世衛組織應對新冠疫情不利，並存在過於偏袒中國的指控後，特朗普政府在不久後宣布暫停美國對世衛組織的資助。

特朗普在當時表示，在這一期間美方同時將開展一項審查，以評估世衛組織“在掩蓋冠狀病毒傳播和對傳播處置嚴重不當方面所扮演的角色”。此後，美國國內也出現了應在疫情大流行下恢復對該組織資助，對世衛組織進行調查，或由美國“拉群”重建新的國際衛生組織的不同呼聲。

對此，美國國務卿蓬佩奧曾於近日接受福克斯新聞節目主持人英格漢姆（Laura Ingraham）採訪時表示，（疫情爆發後）世衛組織未能從中國獲得病毒迅速傳播的準確資料。當被問到是否堅持要世衛撤換總幹事譚德塞才恢復美方對該組織資助時，蓬佩奧說，“美國可能永不會再以納稅人的金錢資助世衛，我們需要比此更廣泛的改革。”