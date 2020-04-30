俄羅斯疫情加劇：死亡破千 感染者過10萬

俄羅斯疫情繼續惡化，官方周四宣布死亡病例超過千人，確診感染者突破10萬，其中大部分在莫斯科。總統普京需宣布延長隔離期。

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俄羅斯政府的冠狀病毒信息網站宣布，截至4月30日，全國有1073人死亡，確診病例106498例，其中大多數集中在首都莫斯科和俄第二大城市聖彼得堡。

俄羅斯在過去24小時內，新增感染者7099人。這是自俄羅斯出現疫情以來，單日新增病例最高記錄。俄羅斯當局表示，目前已有340萬人接受了冠狀病毒測驗。

法新社說，俄羅斯感染者數量位列全球第八位，超過了疫情發源地中國，也超過了伊朗。但是從官方公布的死亡人數來看，俄羅斯位列全球第19。但是，多名俄羅斯反對派和一些觀察人士指出，俄羅斯當局隱瞞了真實情況，縮小了數字。他們指出，疑似肺炎的病例正在增加。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov ）周四向媒體表示，俄羅斯沒有重複意大利的事態。他說，由於俄羅斯採取了強有力的措施，所以情況比許多歐洲國家好的多。

俄羅斯在二月初關閉了4200公里的俄中邊界。隨後的幾個星期，俄羅斯僅有很少的感染病例。但從三月底開始，病例不斷飆升，平均每天有5000-7000個新增病例。

據俄羅斯當局最新公布的情況顯示，冠狀病毒已擴散到全國85個地區。很多地區的醫療資源遠不如首都莫斯科。這些地區的醫院承受很大壓力。莫斯科遠郊的方艙醫院上個星期竣工，有9百個床位，其中2百個加護病床。

自從疫情初期以來，俄羅斯醫生們就經常抱怨防護物資短缺，病毒檢測包不足。

為了鼓勵國民在家隔離，俄羅斯總統普京宣布4月份全國帶薪休假。昨天他又宣布將帶薪休假延到5月11日，然後考慮逐漸解除封鎖隔離。普京同時也表示，現在的情況仍然很難。