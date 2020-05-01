大疫之後世界會跟以前一樣嗎？10種情況

冠狀病毒大流行，襲擊全球，疫情風暴尚未結束，人們已經開始考慮疫情後的世界和生活。政治學者艾迪-富傑（Eddy Foujier) 描述了10種人在“以後世界”10中情況。他說，一些人想恢復疫情前的老習慣，另一些人則想換個活法，也有人從“怕生病”到“怕明天”。

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赫芬頓郵報4月17日刊出艾迪-富傑的文章。他說，最近很多人都在思考“以後的日子”和“以後的世界”。還有一群議員鼓動通過公眾諮詢來理解以後的世界。這些預測通常涉及地球，世界，歐洲，法國，經濟和社會體系，卻很少涉及個人。

然而，根據年齡和健康狀況不同，個人對Covid-19病毒的暴露程度或脆弱性也極為不同。而且每人在隔離中的感受也不一樣。人們感受取決於住在大城市還是住在敏感郊區或鄉村，住的是一小間公寓，還是住帶花園的房子，是單身一人，還是夫妻二人，或一家子，是老年人還是年輕人，能否遠程工作繼續賺錢，能不能上網等等。

所以，對於個人而言，以後的世界因人而異。要考慮的關鍵因素還有，他們如何處理或管理最近發生的或將要發生的各種“打擊”（疫情，隔離，經濟衰退，可能的二次疫情。而且還要看他們跟以前世界的關係。

當然，在有選擇權的人和選擇權相對少的人之間，存在很大差異。前者可以掌控自己，逃離對他們有害的情況，後者就沒有這個能力。

因此有些人想回以前的生活，而且能做到。另一些人則無法做到，因為他們在疫情中失去了親人，失去了工作。

還有人想忘記過去的世界，卻可能無力開始新的生活。當然也有人能改變自己的生活，翻過歷史一頁，如願開始新生活。可以歸納10種情況，它們可能部分重疊：

1. 那些在疫情中失去親人，甚至失去幾個親人，可能還疊加失業的人，承受着巨大的哀傷。對於這些人來說，以前的世界永遠消失了，以後的生活，必須在走出哀傷之後才可能考慮。而走出哀傷需要通過幾個階段：拒絕，憤怒，談論，沮喪，接受。

2. 曾經得病，住院，包括重症監護後死裡逃生的人，還有檢測冠狀病毒陽性後痊癒的人，以及這些人的親人們，都大大鬆了一口氣。他們可能想與之前的生活有聯繫，也可能想開始一個新生活。這場巨大的恐懼可能導致他們對自己的生命存在提出問題。比如被測出陽性的法國歌手帕特里克-布魯埃爾向法國新聞台France info表示，從這樣的事，這樣的意外和悲劇中解脫出來，你不可能毫髮無損。它肯定會讓你想很多事情，想世界的事，想個人的事。他說，肯定有質疑，讓你重新確立生活中什麼更優先更重要，看事物的方式可能也和以前兩樣。

3. 大大鬆口氣的，還有醫護人員和其他在疫情期間持續工作，與公眾接觸，面臨感染Covid-19病毒風險的人。這些抗擊病毒和面臨物資短缺的“英雄”們，我們希望他們不要回到以前的世界。因為以前他們的薪水通常比較低，且沒有受到社會的足夠重視。

4. 因疫情失去工作，眼看收入來源枯竭的人，承受着巨大焦慮。比如那些獨立工作者。他們從害怕染病到害怕明天。對他們來說，以後的世界可能是在經濟和社會方面都很不安全的世界。

5. 那些在疫情隔離期間不能工作的人，以後需要付出雙倍努力找回失去的時間。比如理髮師們，將面臨很大的工作量。對於這些人來說，以後的世界很像以前的世界。

6. 一部分人很高興恢復了過去的老習慣。不論是職業習慣與否，他們循着某種慣例生活下去。這種人希望以後的世界盡量跟以前的世界相同才好。

7. 那些在疫情後從休閑地返家的人，特別是返回法蘭西島，大巴黎的人，在“時間暫停”的“田園括號”關上之後，他們需要重新適應大城市的忙碌生活。對於這些人來說，“以前的世界”和“以後的世界”有很大一部分是重疊的。

8. 有些人在疫情後，會重新投入超級忙碌的生活，儘管他們還將保留一些在隔離期間生髮出來的新習慣，比如跑步，比如在家自製麵包等等。對於這些人而言，以後的世界很像以前的，僅有一點小變化而已。

9. 那些很喜歡在隔離中過“慢生活”和“返回自我”的人們，將繼續試圖過“慢生活”。他們為了節省交通耗時，更願意遠程工作，或者不再做全時工作。對於他們來說，以後的世界沒有必要跟以前一樣。無論如何，他們將會讓它跟以前不一樣。

10. 最後，那些想打破從前生活方式的人，疫情和隔離是觸發他們改變看法的啟示錄。他們希望改變職業方向。他們中的一些生活在巴黎大區的人，希望到小城市，甚至鄉村去生活。最大膽的一部分甚至會選擇去鄉村，按新生存主義和崩潰學家的邏輯，過自給自足的生活。對於這些人而言，以後的世界應該被稱為新世界才對。