疫情過後的世界：未來不屬於專制制度

武漢肺炎（Covid-19）疫情大流行動搖了全世界。這場前所未有的衛生危機讓西方看到，崛起的中國趁美國撤離國際事務之機，滲透聯合國，操縱世衛組織，推動口罩外交，宣傳北京模式，在全球布局。那麼，專制將會主導疫情過後的世界新秩序嗎？

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瑞士廣播電視台網站最近發布長篇報道指出，冠狀病毒危機可能是動搖全球地緣政治的加速器。Covid-19大流行的發源地中國的野心令人生畏。北京把慷慨援助與積極宣傳綁在一起，同步展開，在全球擴展自己的政治影響力。將中國醫生到達意大利和飛機卸載中國援助物資的畫面傳遍全球。

中國的援助不可否認，但北京同時也將這些援助活動變成一場表演。巴黎政治學院國際戰略基金的研究員邦達茲（Antoine Bondaz）指出，這場通過大量援助的宣傳公關活動是北京衛生外交的一部分。而北京這樣做有幾層目的，首先試圖讓大家忘記中國當局在疫情初期犯的錯誤，重新提升中國形象；不過北京向歐洲提供援助也是對抗美國的一個動作，因為華盛頓自己有很多困難，無法對歐洲提供援助。

北京使用這種衛生外交已經多年，目的是向發展中國家展示中國在他們的發展中是不可或缺的重要因素。此外，北京同時通過推特等西方社交平台和駐法使館發動網上宣傳攻勢，試圖向世界炫耀中國的專制極權模式。

中美口水戰

在中國疫情減退，情況逐漸走向正常之際，北京與華盛頓因貿易戰而緊張的關係益發緊張。中美兩國在Covid-19大流行問題上展開一場信息戰。中國讓陰謀論傳播起來，指病毒來自美國。特朗普則不停重複冠狀病毒是“中國病毒”。

緊急狀態法與專制極權的誘惑

該報道說，數周以來，瑞士聯邦議會擁有全權。瑞士聯邦委員會通過緊急狀態法和內部安全法管理國家。這種特殊情況對基本人權具有非常具體的影響，例如影響集會自由，行動遷徙自由和經濟自由。

然而，弗里堡大學的憲政專家杜貝Jacques Dubey表示，他沒有感覺到瑞士聯邦委員會過分使用了緊急狀態法。

歐洲大陸出現專制主義之風

波蘭記者社評家科克（Michal Kok）說，當疫情過去後，我們可能與一些專制政權一同醒過來。科克在《選舉報》（Gazeta Wyborcza）自問說，西方民主國家是否存在向專制偏移的風險。因為以抗擊冠狀病毒大流行的名義頒布緊急狀態法的特殊制度，在歐洲多國成倍增加。匈牙利的武器銷售激增，匈牙利總理歐爾班已宣布國家進入緊急狀態。現在他本人擁有幾乎無限的權力。阿爾巴尼亞已經實施宵禁。捷克共和國政府預計持續關閉邊界幾個月。在法國，衛生緊急狀態限制人們移動自由和集會自由。專制主義的風吹遍整個歐洲大陸，人們擔心現在的抗擊疫情措施將持續到危機之後。

未來不屬於專制制度

當被問及冠狀病毒大流行對西方民主制度造成的後果時，法國經濟學家作家雅克-阿塔利（Jacques Attali）向瑞士廣播電視台表示，如果我們想讓這個危機的終結持續下去，這會給我們帶來非常深刻的變化。

雅克-阿塔利解釋說，現在我們必須進入一場“從轉型經濟意義上講的戰爭經濟”，我們要轉型為生活經濟，也就是把投資轉向健康，衛生，食品，教育，科研，清潔能源，數字化信息，安全，文化等領域。阿塔利認為，發展這些領域，利於建設一個互助社會。這樣的經濟轉型與民主制度相兼容。

儘管他承認這次疫情危機可能導致某些國家出現專制體制，但他指出，未來不屬於獨裁專制，就像1920年的西班牙流感之後，出現了一些專制體制：意大利，西班牙，德國，俄羅斯。但是我們看到，這些體制一個接一個都崩潰了。最終還是民主制度贏了。