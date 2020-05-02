鼻腔：新冠病毒攻擊肺前的繁殖基地

根據歐洲多國的一份聯合研究，新冠病毒在侵入人體肺部之前，首先需要在鼻腔尋找一種數量巨大的細胞載體，在這裡進行大量繁殖，之後再下行，前往肺部。

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來自英國，法國和荷蘭的科學家團隊近期在頂級科學期刊“自然醫學”當中發布了一份研究報告，其中表示，發現人體鼻腔當中的一些細胞和新冠病毒進行大規模的互動，新冠病毒侵入這些鼻腔細胞，在這裡大量繁殖，之後入侵肺部。

報告表示，新冠病毒利用其表面的S蛋白，作為開啟其鎖定的宿主細胞表面接收器的“適配鑰匙”。這一“接收器”名為ACE2，可被認為是“管控大門開啟的鎖”，此前它曾被證實介入血壓的管控。報告表示，表述ACE2“接收器”的細胞在呼吸器官，心臟，動脈，腎臟和消化器官表面都存在。新冠病毒的入侵，還需要另外一種蛋白質，叫做TMPRSS2，它的作用是啟動S蛋白，好讓S蛋白隨後能夠與“接收器”ACE2進行互動。

科學家表示，根據本次合作的全球人類細胞圖譜聯盟HCA的細胞數據（呼吸道細胞數據），新冠病毒的接收體與輔因子RNA（核糖核酸）表述在鼻腔當中水平更高。

具體而言，這些鼻腔細胞位於鼻黏膜，和鼻毛部位上皮細胞。科學家們認為，這“解釋了為什麼新冠病毒這麼容易通過氣溶膠傳播”。另外，鼻腔當中細胞受到新冠病毒損害之後，人每一次吸氣，都會把鼻腔當中新冠病毒的載體物往肺的方向吸。

目前科學家正在研究如何控制新冠病毒進入細胞的開關和影響其表述的因素（你啊令，性別，煙齡等等），這將有助於解開為何一些人更容易感染，更容易傳播的謎團。