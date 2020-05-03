歐洲部分國家5月4日放寬疫情限足令

截至目前，歐洲大部分國家已經度過了兩個月的封禁期。從明天開始，它們當中的部分，將開始逐漸解封。從理髮店到餐廳，從學校到宗教朝拜場所，從公園到海灘。

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意大利人從5月4日起，可以有限度地重新社交。人們可以重新探望家人，進行小規模家庭聚會。公園將會重新開放，但人與人之間要保持距離。市民一般性質出行仍然限制在其所歸屬的市鎮轄區，學校九月才開學。建築工地，汽車，奢侈品行業等已經在4月27日重新開業，餐廳酒吧等從明天開始有權開放，但僅限於酒水食品外帶，重新迎接客人在店裡消費，要等到6月1日。美容院和理髮店也是如此。5月18日，所有的零售店都可以開門，博物館，文化機構和圖書館也是如此。

西班牙在5月3日記錄到了疫情爆發以來最輕的單日死亡數字，從明天開始，該國將繼續軟化已經從4月26日開始有所鬆綁的民眾工作與生活。4月26日起，西班牙人已經有權出門散步一小時，兒童必須有成年人陪同。而從5月2日起，年滿14歲的未成年人可以單獨做運動了。明天，這一限制繼續放寬：理髮店等小型商鋪可以重新開業，前提是提前預定，逐一接待客人。餐飲業也可以做外送食品與酒水。加納利等島上，大部分的商鋪，博物館和露天酒吧與餐廳都可以在限制客人人數的前提下開放，酒店也是如此。其餘的行業要等到5月11日再解封，而電影院和劇場要再晚兩周開放。學校複課要等到9月了。無論如何，直到完全解禁，西班牙人一直都要在公共交通當中佩戴口罩，而且不能出其所在的省。

德國大部分小於800平方米的店鋪已經在4月20日重新開業了，而從明天開始，理髮店，宗教場所，博物館，動物園和紀念場所也將開放。薩爾，薩克斯-安爾哈特，不來梅等州的學校將成為首批逐漸複課的學校。文化場所，酒吧，遊戲廳，體育場所和餐廳廳內服務仍然關閉，大型集會到8月31日之前都是被禁止的。從現在開始，大眾交通和商店當中，佩戴口罩將逐漸成為一項義務。

奧地利是歐洲迫不及待已經開放的國家之一，曾經迫切希望境內景點重新迎接從鄰居德國過來的旅行者。現在已經開放了部分必需與非必需的商店，例如大型超市，理髮店，露天體育場所，但餐廳要等到5月中旬才能開放。此外從5月3日開始，奧地利人可以自由移動了，集會限制在10人之內。5月4日開始，高中畢業班學生將重返校園，其他學生逐漸迴流。像大部分其他歐洲鄰居一樣，奧地利人在商店和公交當中，戴口罩是一項義務。

奧地利的鄰居斯洛文尼亞從5月4日開始將開放咖啡館和餐廳的戶外部分，博物館，理髮店，圖書館和部分職業體育訓練也可以重新開始活動。封閉式公眾場合內，必須佩戴口罩。

比利時從5月4日開始，將允許企業員工復工，但必需在大眾公交當中佩戴口罩。大部分比利時的商鋪將在5月11日開放，部分班級5月18日複課，但每個班的學生最多10人。餐飲業復業要等到6月8日，這已經是最樂觀的日期了。

葡萄牙從5月4日起，將恢復汽車特許經銷商，200平方米以內的街邊商店，和博物館復業，佩戴口罩在上述地點和大眾公交當中是一項義務，美容院和理髮店可以預約服務。例如稅務局等公務場所也會對公眾開放，但也要佩戴口罩，提前預約。高中，博物館，畫廊，餐廳和咖啡館5月18日開放，電影院和劇場6月1日開放。

維謝格拉德集團國家當中，匈牙利除了首都布達佩斯之外，其餘地方咖啡廳和餐廳室外部分開放，公共洗浴（匈牙利人熱愛泡澡，spa文化是該國人文旅遊風景之一）和海灘開放，職業體育訓練也將恢復，大眾交通和商店中，人們必須佩戴口罩。波蘭則從5月4日開始重新開放購物中心，旅店，包括圖書館和博物館等部分文化機構。緊接着，5月6日起，幼兒園將有權開放，但市級行政負責處大部分表示，不會這麼早開放。

最後來看北歐：冰島從5月4日起重新開放大學，博物館，理髮店等場所；丹麥和挪威一直實施“半封禁”措施，是最早最快最大限足開放的國家：其中丹麥人早在4月15日已經可以重返學校了。