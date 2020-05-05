2020年普利策獎揭曉 紐約時報獲三獎成最大贏家

美國新聞界最高榮譽“普利策獎”2020年獲獎名單今天出爐，《紐約時報》因對紐約出租車危機及對俄羅斯總統普金政權的系列報道贏得三項獎，成今年最大贏家；路透社以報道香港反送中運動示威者的圖片獲突發新聞攝影獎。

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受新冠疫情影響，普利策獎評委會主席甘尼迪（Dana Canedy）今天在家中通過網絡公布了今年獲獎者名單，而往年該獎都是在紐約哥倫比亞大學頒獎禮上宣布名單。

此外，由於提交申請普利策獎的截至日期是1月25日，因此今年的獎項也未包括有針對新冠的專門報道。

《紐約時報》拿下3獎，包括記者羅森塔爾（Brian M. Rosenthal）對紐約出租車業困境的系列報道贏得調查報道獎，報道揭示了紐約出租車司機為購買運營許可被迫巨額借貸，卻在VTC專車出現之後的強烈競爭下遭遇厄運；第二個獎項是《紐時》團隊對俄羅斯總統普京穩固政權及強化在外國影響力的報道而獲得國際報道獎；此外，在黑奴被販賣到美洲400周年之際“紐時”設立的名為“1619”項目中，記者瓊斯（Nikole Hannah-Jones）對奴隸及黑人對美國國家建設中角色的回顧分析文章贏得評論獎。

除《紐約時報》外，非營利性新聞網站ProPublica和《紐約客》雜誌均分別獲得兩項大獎。

路透社以報道去年香港反送中運動中示威者者的照片，而榮獲突發新聞攝影獎。

在全國報道類別的獎項中，來自非營利新聞網站ProPublica三名記者對美國海軍第七艦隊在太平洋發生連串事故的調查獲獎，與他們分享該獎的另一個媒體是《西雅圖時報》，該報四名記者有關導致波音737 MAX飛機設計醜聞的報道獲獎。

法新社報道指，繼2019年突出的特朗普主題及2018年的metoo主題之後，今年的普利策獎沒有突出的某一個鮮明主題。

普利策獎是根據美國報人普利策遺願在1917年設立的，用於獎勵美國的報紙雜誌、網絡媒體等新聞出版物記者的工作，每年頒發的21個獎項中也包括針對新聞攝影、繪畫、廣播，文學詩歌和音樂等獎項。