美軍羅斯福號航母“吹哨人”前艦長病情康復被調任新職

據美國《海軍時報》（Navy Times）5月5日報道，被解職的“羅斯福”號航母前任艦長克羅澤（Brett Crozier）現已被調往聖迭戈海軍基地工作。報道稱，美軍官員在當天證實，克羅澤已經從新冠肺炎痊癒後離開關島，並將在聖迭戈的美國海軍航空兵部隊臨時擔任海軍航空兵參謀長的特別助理。

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今年4月2日，克羅澤被解除了“羅斯福”號航母的指揮權，在那之前他曾寫“求援信”給報告艦上出現新冠疫情，並要求美國海軍官方將船員悉數撤離。這封信後來被媒體報道，引發美國海軍的一系列動蕩。克羅澤在信中警告說，疫情爆發可能會導致一些水手死亡，“如果我們現在不採取行動，我們將無法妥善照顧我們最值得信賴資產----水手。”他被解職後，美國軍方還決定讓“羅斯福”號航母停靠關島，並讓大部分艦員下船隔離和治療。克羅澤的這一舉動雖然引發爭議，但也迎來了不少軍界和民間的支持。

此前美國海軍的高級將領們通過政府高層，要求恢復克羅澤的職務，美國國防部長馬克·埃斯珀後表示，正在認真考慮此事。隨後美國海軍代理部長詹姆斯·麥克弗森下令，對“羅斯福”號航母疫情暴發的過程進行二次調查。在美國民間也有不少讓克羅澤復職的呼聲，但美軍高層遲遲沒有決定是否讓克羅澤回到航母上重新任職艦長。

就這一最新消息，美國海軍航空兵發言人弗蘭德斯中校 （Cmdr.Ron Flanders） 周二在一封電子郵件中回應指，克羅澤現在向美國太平洋艦隊海軍航空兵司令部彙報工作。弗蘭德斯表示，克羅澤將在一次臨時任務中擔任海軍航空兵參謀長的特別助理。

另據美軍最新公布的信息顯示，“羅斯福”號航母艦員中累積已有1155人確診感染新冠肺炎，1名艦員死亡。目前已有數百名結束隔離、病毒檢測陰性的艦員返回“羅斯福”號航母，對該艦開展全面的消毒清理工作。