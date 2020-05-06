美防長埃斯珀：美軍在南海行動向北京傳遞明確信號

美國國防部長馬克·埃斯珀（Mark Esper）周二（5月4號）與美軍參謀首長聯席會議主席密利舉行聯合記者會，他就美軍在南海的行動向北京發出明確信號。

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埃斯珀在記者會上明確表示，上周兩艘美國海軍軍艦在南海進行了航行自由行動，向北京發出明確信號，亦即美國致力於確保不論大小的所有國家的航行與商業自由。

埃斯珀在記者會表示，在持續照顧部隊並支持美國總統特朗普因應冠狀病毒疾病（COVID-19）的同時，美國仍專註於在全球各地的國家安全任務，但美國的戰略競爭對手正利用這場危機，以犧牲他人為代價，使自身獲益。

隨後，他劍指中國，指出，在中共加強散播虛假訊息，試圖怪罪他人並提升自身形象的同時，也持續看到中國解放軍在南海的“侵略”行為，包括威脅菲律賓軍艦、恐嚇其他國家不得從事海上油氣開採等。

南海是中國與周邊國家領海爭議焦點，繼4月18日宣布正式在南海設立新的西沙區、南沙區後，4月19日，中國又公布南海部分島礁和海底地理實體標準名稱，被指是強化南海主權的最新動作。

據報道，由於新冠肺炎疫情持續擴散，美國海軍受到嚴重影響。美軍在太平洋地區的四艘超級航母“羅斯福”、“尼米茲”號、“列根”號、“卡爾·文森”均已暫停戰備活動，導致美軍在南海、西太平洋的針對中國的作戰部署被打亂，進而影響到在該地區的控制能力。評論指，雖然中國在南海的舉動與美國海軍在西太停擺沒有直接關係，但這客觀上給中國提供一個阻力減少的機遇。

4月30號，中國國防部網站曾報道，對記者提出的“美軍近期在中國周邊海空域頻繁開展軍事活動，美軍艦機連續多天在南海海域開展訓練，同時還和澳大利亞海軍在南海進行了軍事演習”如何評論的問題，中國國防部發言人表示，對於美澳軍隊動向保持密切關注和高度警惕。他表示，美澳等國在南海頻繁開展軍事活動，強化軍事存在，這種做法不利於南海的安全穩定，中方對此是堅決反對的。他並表示，事實一再證明，美方是南海軍事化的最大推手，是地區和平穩定的麻煩製造者......

另外，在昨天的記者會上，美軍參謀首長聯席會議主席密利被問到美軍在調查新冠肺炎是否起源自武漢實驗室表示，不對情報細節過多討論，現有證據也尚無法得出定論，但目前掌握到的證據顯示，病毒是自然而非人為，也沒有任何確切證據顯示病毒是故意被外泄。至於病毒是否起源於武漢病毒研究所或是武漢海鮮市場，目前仍不清楚。但密利也表示，如果中國能更為透明地開放並允許調查人員進入調查，全球將能更了解病毒的真正起源，也能藉此經驗教訓防止未來疫情的爆發。