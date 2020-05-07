中國日報審查歐盟27國駐華大使聯名刊文 歐盟駐華代表團團長表遺憾

歐盟駐華代表團團長郁白（Nicolas Chapuis）周四表示，對《中國日報》（China Daily)在刊登一篇，由歐盟27國駐華大使及郁白本人共同署名的紀念中歐建交45周年的評論文章中，被指刪減涉及新冠肺炎疫情暴發地的內容表示遺憾。

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郁白和27位歐盟成員國駐華大使參與撰寫並於5月6日共同發表了，一篇題為“在全球危機中紀念中歐建交45周年”的文章。香港的《南華早報》注意到，《中國日報》刊登的這篇文章的英文版與歐盟駐華代表團官方網頁上發表的版本有所不同。比較這篇在歐盟駐華代表團刊登的文章，與《中國日報》6日刊登的同一篇文章，其中一行的英文原句為“但是新型冠狀病毒疫情在中國爆發，隨後在過去3個月傳播到世界其他地方”，而在《中國日報》的版本里，僅剩下“但是新型冠狀病毒疫情”，其於部份則遭到刪除。對此，郁白7日在北京的記者會上回應稱，“有關病毒傳播的句子部份遭到編輯刪除，令人遺憾。”對此，《中國日報》則未回復路透社的置評請求。

歐盟外交與安全政策事務發言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）隨後在回應《南華早報》詢問時表示，歐盟駐華代表團被告知，文章只能在中國外交部的同意下才能發表。她並證實，中方要求刪除與新冠病毒起源和傳播有關的部分句子。她並介紹稱，歐盟外交官在"非常不情願"的情況下，決定同意讓其發表經刪改後的文章，以便能在中歐建交45周年紀念日時見報。另一名知情人士透露，《中國日報》亦未按照原先承諾的那樣刊登文章的中文版本。

對此，恩利克森指出，“我們對《中國日報》未能全文刊登這篇文章表示遺憾”。與此同時，中國駐歐盟使團團長張明6日在比利時《布魯塞爾時報》等歐洲媒體發表同一主題文章，紀念中國與歐盟建交45周年。而歐盟駐華代表團及27位成員國的未刪減文章則僅在其官網所見。事實上，這已經不是近期第一次發生歐盟計畫發表的，有關新冠疫情的文件在遭到中方不滿後被刪減。《紐約時報》等媒體曾報導指，歐盟官員在近日的一份報告中就新冠疫情問題減輕了對中國的批評，該報告記錄了中俄等國政府被指推動有關疫情的虛假信息。

就這一事件，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）4月30日不得不出面澄清指，根據該傳聞，在中國外交官施壓後歐盟弱化了一份有關該國在新冠病毒危機中有意散布不實信息的報告。博雷利說，他能保證，該報告未因第三者的壓力而有更改。他強調，"我們不憚於挑明中國散布不實信息的事例"。博雷利稱，報告的一個版本用於內部，另一個版本對外公布。同時，他證實，在報告的內部版本泄漏後，中方施加了外交壓力。不過，他未對此提供細節，只是堅持，未在中方的壓力下令修改報告。

另就當下美國和中國因新冠肺炎疫情加速對抗的問題，郁白7日告訴媒體稱，中美兩國之間的緊張關係加劇對各方都是問題，損害應對病毒大流行所需的跨國合作。他說，“我們看到高度緊張關係的局面，戰略上的、經濟上的、政治上的，與日俱增。我們認為，這些緊張局面無助於我們今天所需的合作精神。”他續稱，中國在緩解緊張局面方面處於一種獨特的位置。另就歐盟觀點，郁白稱，“我堅信，今天歐盟的聲音比以往更加必要。我們是需要的多邊解決方案的核心，以緩解新型冠狀病毒危機，為經濟復蘇做準備。”