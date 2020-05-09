二戰勝利日逢新冠 紅場大閱兵無限期推遲 警惕白羅斯疫情“意大利”式爆發

保持5月9日反法西斯勝利紀念日的前蘇聯國家當中，今年只有土庫曼斯坦和白羅斯不顧疫情壓力，照常閱兵。白羅斯也是歐洲國家當中唯一沒有下達任何防疫公眾緊急令的國家，總統盧卡申科宣布大選將如期舉行。

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5月9日是俄羅斯的二戰勝利紀念日。今年逢75周年，但新冠病毒的全球流行讓俄羅斯政府決定無限期推遲傳統紅場閱兵儀式，空中飛行表演如期舉行，數十架飛機掠過莫斯科上空。反法西斯烈士家屬和後代今年也無法和往年一樣，手持烈士照片沿街集會，今年這一重大活動改在網上舉行，人們也可以在今晚於自家陽台，掛出犧牲的家人的相片，以表紀念；晚7點將有一分鐘的默哀，晚上的焰火表演也如期舉行，但政府邀請人們在家觀看。總統普京當天在濛濛細雨下，給無名烈士墓前獻花之後，做電視演講。他表示，“老兵們曾經拯救了祖國，後代，解放了歐洲，捍衛了全球...團結，俄羅斯就不可戰勝”，但演講全程並未直接提到病毒。

俄羅斯成為歐洲的新冠疫情重災區，截至目前確診感染人數快速逼近20萬，連續7天單日確診感染人數過萬，其中半數都在首都莫斯科。放眼全球，俄羅斯成為新冠病毒疫情確診感染人數第五高的國家，莫斯科封禁政令也延長到5月31日，俄已有3名部長確診感染。

相比之下，新冠病毒致死人數在俄羅斯相對較低，截至目前僅有不到1800人死亡，其中98人昨日死亡。俄方認為，確診感染人數的激增，原因並非是病毒加速傳播，而是大量增加檢測。5月8日，俄羅斯官方統計檢測量累計逼近5百萬，政府希望大量排查無癥狀感染者和輕症患者，之後進行隔離，阻斷病毒傳播鏈條。俄羅斯政府表示，這也部分解釋了為什麼該國新冠病毒致死率保持低水平。但多方質疑數字遠不止如此。莫斯科市長索比亞寧認為，該市真實感染數字應該是30萬，是官方通報數據的3倍。他要求應查盡查，儘可能隔離感染者，減緩病毒傳播，稱莫斯科市排查率已經高過紐約市。他也提到，雖然感染總數不斷攀升，但入院治療人數兩周以來並未大幅增加。

約2700萬蘇聯軍人死於二戰，這是全球最慘重的數字。保持5月9日反法西斯勝利紀念日的前蘇聯國家（俄羅斯，白羅斯，亞美尼亞，哈薩克斯坦，格魯吉亞，黑山，摩爾多瓦，烏克蘭等）當中，今年只有土庫曼斯坦和白羅斯不顧疫情壓力，照常閱兵。白羅斯也是歐洲國家當中唯一沒有下達任何防疫公眾強制政令的國家，衛生部僅建議人們保持社交距離，保持良好衛生，總統盧卡申科宣布大選將如期舉行。有關維持5月9日大閱兵的決策，盧卡申科說“我們不能取消，（烈士們）為我們而死”，“當然，如果人們不願意參加紀念活動，你也不可能把他們拽去”。今天的白羅斯紀念反法西斯勝利大閱兵彙聚了約3000軍人。

白羅斯首都明斯克一名醫生阿列克謝擔心，白羅斯疫情可能會演變成“意大利式”，因為如果政府不宣布封禁，人們就必須去上班，否則就會被炒。懷類似想法的並不只有阿列克謝一人。谷歌近期一份移動報告顯示，零售業活動和娛樂活動（例如餐廳和劇場活動）在白羅斯驟降24%。目前白羅斯學生已經結束復活節假期，但眾多家長選擇把孩子留在家裡。大學也被允許線上教學，但並未出台強制性政令。截至目前，白羅斯官方報告累計新冠感染超過2萬人，死亡人數121人。