法廣訪吳釗燮：參與世衛 台灣獲國際支持達頂

台灣抗Covid-19疫情取得勝利，但在外交上卻與世隔絕，因此對參與世衛組織的要求比以往任何時候都強烈。蔡英文上台後，在北京要求下，台灣於2016年失去世衛組織觀察員身份。儘管處於這種狀態，年輕的台灣民主及2,300萬台灣人，面對Covid-19疫情，表現出驚人的效率。在世衛組織大會召開前幾天，台灣外交部長吳釗燮接受了法國國際廣播電台RFI記者西摩爾（Adrien Simorre）的專訪。以下專訪內容（法譯中）：

廣告 繼續瀏覽後續

法廣RFI：世界衛生組織總幹事，埃塞俄比亞人Tedros Adhanom Ghebreyesus（譚德塞）最近指控台灣是對他本人進行種族主義攻擊的源頭。對這個指控您是什麼立場？

吳釗燮: 我們確實聽到Tedros博士（譚德賽）直截了當指控台灣是種族主義，並說台灣發起對他的種族謾罵。我們很痛心發生了這種攻擊。但我可以向您保證，這不是台灣政府做的。我們也從未鼓勵任何台灣人這樣做。

台灣長期被排除在國際社會之外，比誰都了解遭歧視的感受。台灣自民主化以來，一直譴責一切形式的歧視。在這一問題上，我們的承諾比其他任何國家都強，這正是因為我們自己被排斥在國際社會之外。

法廣RFI：這些指控是在多名台灣官員批評世衛組織處理這次危機的方式之後提出的。您是否認為中國對世界衛生組織的影響耽擱了全球對這一流行病作出反應？

吳釗燮：第一件事，確實，台灣是指出世衛組織某些決定可能有錯誤的國家之一。例如，世衛組織即使看到中國發生非常嚴重的流行病疫情，仍斷言國際貿易或國際旅遊應該繼續進行。台灣展示了立場，但並不只有我們是這個立場，國際有很多針對世衛組織管理這次危機的批評，台灣與其他國家提出的批評是一樣的。

第二件事，是我們自己注意到的。比如我們在去年年底，通過電子郵件提醒世衛組織武漢有人際傳染的風險。但這封郵件一直沒有迴音。如果您想以透明方式應對這種傳染病，這不是應該採取的正確方法。

結果是，國際社會遭受了巨大的痛苦，不僅中國，還有歐洲，美國，以及今天的非洲。因此，我們認為，世衛組織本可以做更多的工作，更好地了解這次流行病的起源和發展，讓世界各國能有更充足的準備應對這場疫情大流行。

法廣RFI：台灣方面在疫情跡象初現時，便非常快速作出反應。怎麼解釋台灣這樣提早反應？

吳釗燮：2003年，台灣受到薩斯SARS疫情重創，數千人被感染，許多人死亡。那次對於我們是一個很艱難的教訓，我們知道必須做好準備，應對新流行病風險。

去年12月31日，也就是我們向世衛組織發出通知，同時也給中國當局發送了郵件那一天，我們開始檢查所有來自武漢的航班，識別有非典型肺炎癥狀的乘客。

一月份，當不斷有武漢傳染病的消息傳來時，我們派自己的專家去現場調查。即使他們未能獲得調查所需的所有信息，但他們已經意識到出了問題。

他們返回台灣後，我們開始準備應對一場可能的傳染病疫情。我們啟動了抗流行疫情指揮中心，它使我們可以在政府機構間採取行動。

一月中旬，台灣剛確認第一例Covid-19病例後，我們就暫停了來自武漢的航班，並實施一項防止來自疫情嚴重地區的人進入台灣的制度。

我們同時決定凍結出口外科口罩，並開始大規模生產口罩，以確保每個國民都受到保護。

最後，我們建立了一種確保能找到確診病例所有聯繫點的機制。要求計程車司機用安全方式將其中一些人送達隔離中心，再由地方當局負責照顧。

由於採取了這種策略，今天台灣的疫情似乎得到了控制。但是，只有在國際社會都安全的情況下，台灣才會安全。也正是因此，我們希望與國際社會分享我們的經驗。

法廣RFI：鑒於這次有效的應對，您認為，如果台灣是世界衛生組織成員，全球情況可能會有所不同嗎？

吳釗燮：很難想象，如果台灣是世衛組織成員或僅僅是世衛組織的觀察員，會發生什麼。我首先認為，我們應該有權在需要時，立即從世衛組織獲得一切必要信息。可是，目前，台灣幾乎不可能實時從世衛組織獲得信息。

另一件事，就是台灣想與國際社會分享的信息沒有傳遞出去。我們的信息只被發送到國際衛生條例（IHR）平台，這個信息接下來的情況，我們不知道！

最後，我們認為，台灣的責任是向需要我們幫助的國家提供幫助。特別因為，我們在這個地區擁有比許多國家更高的衛生標準。最好的機制是通過世衛組織向這些國家提供幫助，但在目前情況下沒辦法這樣做。

我可以給您舉個具體例子：去年，我們意識到抗擊埃博拉病毒非常重要，我們向世衛組織提議捐款支持這一事業。可是，在程序快結束時，世衛組織拒絕了我們的提議。

這種情況表明，台灣需要以更直接的方式參與世衛組織，不論是作為擁有全權的正式成員，或是以觀察員的身份，這將肯定對世衛組織有益。

法廣RFI：世衛組織全球衛生大會將於5月17日至21日舉行。您認為台灣的參與問題會取得實質性進展嗎？

吳釗燮：有兩個層面的觀察。一方面，是世界衛生組織的態度，尤其是世衛組織總幹事Dr.Tedros（譚德賽）的態度。根據他的反應和評論，我們沒有看到世衛組織在台灣參與方面的立場有任何變化。我們認為，中國為了不讓台灣加入，繼續施加壓力。在這種情況下，台灣獲得觀察員地位的可能性減少，甚至沒有。

第二方面就是國際支持。肯定有一個國家拒絕我們參與。但有更多國家支持我們，尤其是與我們分享共同價值觀的國家。最近，美國，澳大利亞，新西蘭，加拿大和日本的政府都大力支持我們參與世衛組織。

我們也得到非官方信息，歐洲國家也將支持台灣參與世衛組織。幕後說的話，我不能告訴你，但我可以向您保證，有越來越多的歐洲國家準備給世界衛生組織寫信，要求讓台灣加入。甚至在拉丁美洲，有多個國家也準備這樣做，儘管我們在那裡只有一個外交盟國。

這些聲音加在一起，可以說，如今對台灣以觀察員身份參與世衛組織的支持已達到頂峰。從此，我們要求世界衛生組織批准我們的觀察員身份，就有了道義基礎。

（未完待續）