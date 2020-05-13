蓬佩奧稱讚以色列防疫合作 重申“一些國缺乏疫情透明度”

美國國務卿蓬佩奧5月13日展開了對以色列的訪問。他當天與以色列總理內塔尼亞胡舉行的聯合記者會上在介紹雙方議事內容時表示，以色列是偉大的合作夥伴主動分享（新冠肺炎疫情）信息，“不像一些國家嘗試混淆和隱藏這些信息”。

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蓬佩奧在記者會上向內塔尼亞胡說，“你們是一個偉大的夥伴，你們分享信息，不想其他一些國家則嘗試混淆和隱藏這些信息。我們也將談到這個國家”。蓬佩奧並未點明他所指的是哪個國家或與以方在針對疫情信息分享上採取了何種具體合作。但他曾在近日接受《今日以色列報》（Israel Hayom）採訪時提出，“我們確切知道的是，病毒源自中國武漢。中國共產黨在2019年12月已對病毒的存在知曉，並嘗試將其混淆”。蓬佩奧說，“他們阻止了人們對此談論的能力。他們沒有足夠快地分享這一信息，為世界創造了巨大的風險”。針對前者在記者會上的這一發言，內塔尼亞胡則微笑着接過話說，“最重要的事實上是能夠產生這些信息，然後再分享信息”。對此，蓬佩奧補充說，“正是如此，民主國家在這兩個方面都有所擅長。”內塔尼亞胡表示贊同。

《紐約時報》針對蓬佩奧此次訪問以色列的報道指出，探討美以兩國關係，以色列與中國的多項經濟合作是被美方極為重視的問題。就在美中兩國官方當下為病毒來源和疫情責任相互論戰期間，這一問題更是受到華盛頓方面的關注。以色列政府近年來在多個戰略性基礎建設項目上接受中資介入則引發美方的反感。它們中包括，2015年美企在海法港項目競標中敗給中企後，中以兩國簽訂協議，從2021年起租借海法港25年，目標通過中國投資將海法港改造擴大成以色列第一大港口。而該港口則是美國第六艦隊的常用停靠港之一。

此外，在靠近以色列中部的帕勒馬希姆（Palmachim ）空軍基地和以色列原子能研究中心(簡稱SOREQ)的戰略要地附近，位於特拉維夫以南15公里處地中海海岸的索里克2期海水淡化設施目前處於招投標的最後階段，合同標的約為15億美元，運營年限為25年，很可能由以色列當地的IDE 技術公司以及來自中國的和記黃埔水務國際控股公司負責承建。建成後，它每年可生產約2億立方米的飲用水，將以色列海水淡化總產量提升至每年7.86億立方米，亦將是全球最大的海水淡化廠。

據報道，以色列全國用水量的近85%來自海水淡化。對此，以色列國防部安全部門負責人摩社（Nir Ben-Moshe）曾致信財政部，並表示反對就敏感安全地帶的項目與中方進行合作。據悉，該項目的最終招標結果被定於5月24日揭曉。以色列電視13台記者巴拉克·拉維德援引多個外交渠道消息說，美國政府已要求以方重新評估和記黃埔的競標過程，“發出了毫不含糊的信號”。蓬佩奧對則也向《今日以色列報》指出，“我們看到以色列與中國之間的經濟關係正在加強。”他在出發前表示，“我們希望就與之俱來的風險交換我們的看法。”在華盛頓地勸說下，內塔尼亞胡政府在去年10月成立了一個委員會負責審查中國投資的項目。此外，此行來到以色列，蓬佩奧並與內塔尼亞胡的主要競爭者，未來的以色列總理甘茨進行會面。