特魯多：中國等國應回答新冠肺炎疫情初期相關問題

加拿大總理杜魯多5月13日在受訪時表示，在有關新冠肺炎疫情是如何開始，以及危機初期的處理方式等方面，中國等國家將面臨外界質疑。

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加拿大《環球郵報》此前曾報道指，加拿大駐華大使鮑達民（Dominic Barton）上周在加拿大國際理事會（Canadian International Council）一場私下會議中表示，中國外交部門的“戰狼外交”，反讓北京與其他國家疏遠。他並支持對世界衛生組織和新冠肺炎疫情展開“嚴格審查”，但又指，審查應等到疫情危機結束後。鮑達民認為，北京方面如此的外交方式破壞中國本身在全球的軟實力，削弱其國際影響力，以及說服其他國家以中方觀點看事情的能力。他說，中國現在累積的是“負面”軟實力。他還談到，“加拿大的聲音將被清楚聽到。”但在中國的規模和經濟都不容忽視的情況下，渥太華當局也將繼續尋求在中國的機會。《環球郵報》的評論則認為，鮑達民的直白措辭不同於特魯多政府近年來在處理和探討對華關係時的溫和做派。加拿大不但正尋求從中國進口口罩等醫療物資，還呼籲北京當局釋放被拘押的加拿大公民前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。

對於鮑達民的這一發言內容，特魯多在最新回答《環球郵報》採訪時表示，“我認為，我們就包括中國在內的國家如何（對疫情）採取行動提出問題是正常的”。而針對新冠肺炎初期的來源問題，他並指出，包括中國在內的疫情最先暴發的國家應該回答相關疑問。特魯多說，“從一開始我們便知對於包括中國在內的一些國家來說，他們將會面對困難的問題，特別是有關（病毒）來源對疫情最初的發展，以及其如何最終在全球蔓延”。事實上，自澳大利亞政府近期呼籲對新冠病毒的來源問題提出國際獨立調查以來，儘管澳中政府都分別否認中國隨後決定禁止從澳方最大的4家牛肉加工廠進口牛肉與此事有關，但還是在雙邊關係上掀起了不小的波瀾。

到目前為止，特魯多在這一話題上則選擇緘默。當被問到為什麼他在談到中國話題時小心翼翼，是否因為加拿大擔心如此發言會受到中方在醫療物資出口方面的報復時，特魯多則回應稱，他當下的首要任務是確保加拿大人的安全。他說，“在疫情大流行期間，各方都應相互合作以獲得必須的防護裝備，確保獲得需要的合作關係來度過疫情。”此外，特魯多周三在回答加拿大議會保守黨黨魁希爾（Andrew Scheer）質詢時稱，“我們將繼續認知我們的‘一個中國’政策，但我們始終主張將台灣有意義納入它理當加入的國際機構，包括世衛組織在內。”

值得一提的是，加拿大民調機構安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）周三發布的最新調查顯示，加拿大人對中國持正面看法的比例創下歷史新低。當天發布的這項調查詢問了加拿大人對與加拿大有重要關係的12個國家的看法。1518名受訪者中只有14%對中國持正面看法，而在6個月前這一比例為29%。調查還顯示，只有11%的人認為加拿大應將貿易重點放在中國，低於2015年的40%。約76％的人表示，與中國交往時應將人權和法治擺在經濟機會之上。此外，88%的受訪者認為，“中國在人權和法治方面不可信賴”。另在5G問題上，78%的加拿大受訪公眾反對華為參與本國的5G網絡建設，這一比例比去年底上升了9個百分點。