劉曉明：中國支持由世衛組織牽頭適時回顧和總結疫情

中國駐英國大使劉曉明5月14日在接受英國天空新聞台（Sky News）《新聞時間》節目專訪時表示，中國支持在適當時候對疫情進行回顧和總結，但必須由世衛組織牽頭開展，必須是國際性的。

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專訪中面對支持人提問，“我們談一下國際社會不相信中國的原因。美國國務卿蓬佩奧表示中國未能及時分享疫情信息，特朗普總統說有大量證據顯示病毒源於武漢實驗室、中方犯了錯並試圖隱瞞。我想問，中方犯了什麼錯誤，是否存在隱瞞？”劉曉明回答稱，“根本不存在任何隱瞞。中方及時與世衛組織和國際社會分享了疫情信息，在1月3日就通報了美方。中美雙方疾控部門均就疫情信息保持日常溝通。美方領導人和首席外交官的有關說法根本代表不了國際社會”。他續稱，“要說特朗普總統說了些什麼，讓我告訴你，3月27日特朗普總統與習近平主席通話後，對外表示，我們了解到中方為疫情做出巨大努力，雙方一直保持密切溝通，美方從中方獲取了很多信息，中方經驗對美方很有啟發。而現在你引述的特朗普的表態與那時截然不同。”

主持人追問， “國際社會不信任中國的另一個原因是中方拒絕國際獨立調查。如果沒有隱瞞的話，中方為什麼不允許國際社會對武漢的實驗室、濕貨市場進行調查？”對此，劉本人回應稱，“這種所謂國際調查含有政治目的。當前國際社會的首要任務是抗擊疫情。我同意英國衛生大臣所說，目前國際社會應全力合作應對疫情。中方是開放、透明的，沒有任何隱瞞，也沒有什麼好怕的。我們支持在適當時候對疫情進行回顧和總結，但必須由世衛組織牽頭開展，必須是國際性的。”主持人接着問， “中國同意由世衛組織牽頭組織各國科學家到中國進行調查嗎？”劉曉明則對此回答說，“是總結和評估，但應該在適當的時候，而不是現在。評估的目的是進行科學分析、總結經驗，在應對下次大流行時怎麼能做得更好。這才是評估目的，而不是指責中國。”

主持人稱，“恕我直言，源自中國武漢的病毒已導致全世界450萬人感染，近30萬人死亡，這是一場全球性悲劇，難道不應該由世界知名科學家儘快開展全球調查嗎？”劉曉明則進一步表示，“目前，中國、美國、英國的科學家和專家們正在努力工作，尋找病毒源頭。疫情暴發，中國是第一個報告病例的國家，但不能說中國就是病毒的源頭。這應該由科學家來決定，不是你，也不是我。”主持人續稱，“我使用‘源頭’一詞是因為中國發現了第一起病例。這不是第一次了，之前的SARS，這次的冠狀病毒，我們不能允許這種情況再次發生。”

劉曉明接著說，“當然不能。但科學家尚未弄清病毒的源頭，因此不能指責中國，中國是受害者，不是肇事者。病毒不是人為製造的，而是源自自然。我們應該堅持科學的態度，而不是像個別美國政客一樣，對中國污名化、利用假消息無端抹黑。”主持人質問道，“那就讓科學家們進去調查，他們會發現真相。大多數現代公正、公開和負責任的國家都會允許國際科學家儘快進去調查。”對此，劉曉明補充說，“毫無疑問，我們與國際社會的科學家密切合作，但是這應與背後有政治動機的所謂‘獨立調查’區分開來。當你說世界各國呼籲進行獨立調查，那隻是個別國家，美國，澳大利亞，你能說出10個國家嗎？我認為許多國家呼籲的是全球團結合作應對疫情，而不是相互指責。當今的主題是聚焦如何戰勝病毒、挽救生命，而不是指責、甩鍋。”

值得一提的是，在節目中主持人提到，“中國為何要驅逐13名美國記者？要知道他們中很多人曾嘗試在華調查新冠病毒來源問題。此外，在中國疫情初期曾發布相關視頻的公民記者陳秋實、方斌為何會失蹤？他們人在何處？”劉曉明將話題一轉，要主持人質問美國政府為何驅逐中國官派記者後，面對追問他則回答稱，“在中國，沒有人因為從事記者活動被拘押，有些人因為從事違法活動被拘押。在中國，沒有人能凌駕於法律之上，法律面前人人平等。記者身份不能為任何違法行為提供掩護。”