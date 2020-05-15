法國觀點周刊訪弗格森 : 新冷戰也有好的一面

戰爭通常會導致流行病爆發，就像1918年的西班牙流感。但這次Covid-19不同，胡佛研究所高級研究員弗格森（Niall Ferguson）說，這次疫情或成為“美中新冷戰”的顯影劑甚至加速器。他指出，西方特別是美國處理危機行動遲緩，受到打擊，但手裡仍有王牌。中國一黨制的先天病態將是致命的。弗格森曾任哈佛大學教授，著有《Civilisations》（文明）和《La Place et la Tour》（廣場與塔樓）等專著。以下是法國觀點周刊5月6日刊出記者Laetitia Strauch-Bonart和Gabriel Bouchaud對他的訪談（一）：

廣告 繼續瀏覽後續

新冷戰 中國先知

觀點周刊：目前這個危機會給國際秩序帶來什麼衝擊？

弗格森：我先問你，什麼國際秩序？我不確定我們在進入這場危機時，有一個類似國際秩序的東西！一年前，我在《星期日泰晤士報》寫“一場冷戰”論壇系列的第一篇文章時，捍衛的觀點就是，這場新冷戰已經開始了，只是我們還不知道，可中國人已經知道了。

理解這次疫情大流造成衝擊力的最好方法，就是看它像顯影劑那樣，顯示這個新的現實。

自危機爆發以來，中美關係一直在惡化。此外，如果說中國人對這場危機負有責任，那麼不合常理的是，他們卻是最能有效控制疫情的國家之一。反差是，美國是管理這次危機最糟的國家之一。這顯示了兩個體系的特殊性。

一方面，中國的政治制度使危機可以隱藏足夠長時間，釀成一場全球危機，但同時，中國卻在自己國內控制了這場危機。

反而更加開放的西方社會，最初在發現和應對危險時卻反應太慢，以至他們的行動成本費用增加了十倍。

由此可以肯定，中國人將很難向世界其他地方推銷他們在疫情大流行方面的宣傳。

但關鍵的問題是，美國是否能在2020年完整無損地走出這場危機。鑒於美國國內分歧很大，疫情的大流行與大選的時間碰在一起，非常令人擔憂。我擔心的是，在選舉前夕，再來第二波疫情，然後投票比分非常接近，與2000年不同，這次雙方都不讓步。

中國模式問題無解

觀點周刊：但是，美國的力量不是中國所沒有的嗎？

的確，如果美國走出這個2020年而沒有發生政治危機，那就沒問題了！而且他們比其他任何國家都更有可能找到疫苗或治療方法。此外，從長遠來看，美國開放和相對分散的政治體制，要比中國的中央集權制更有效率。2020年將是決定性的一年。

觀點周刊：您在《Civilisations》和《The Great Degeneration》中指出，西方已在世界其他地區經失去優勢，未來將是亞洲的。可是，亞洲並非一個國家，就像各國處理危機的不同方式顯示的那樣。

弗格森：我們不要弄錯中國！管理這次危機較好的中國是台灣，而不是人民共和國。最好的模式可能是韓國，它對疫情初期的控制非常有才華。那些高風險的小國都成功處理了這次危機，我們應該更加註意這些國家。

歐美許多人都誤以為要遏制疫情，就必須像湖北那樣全面隔離所有經濟。這是一個應該汲取的壞教訓。好的經驗是台灣的做法，快速採取行動，進行大規模檢測，隨訪與病人接觸者。

我寫《Civilisations》已經有一段時間（2011年）。如今，我對中國模式的弱點感到震驚。當前局勢跟美蘇當年冷戰的相似，牽出中國與前蘇聯之間的相似：儘管中國現在有經濟上的實力，但一黨制的先天病態對國家將是致命的。

我認為，西方國家面臨的問題非常深刻，但是可以解決。相反，中國的問題，在目前這個狀態下，是無法解決的。

觀點周刊：您認為台灣在這次疫情後是否會獲得外交承認？

弗格森：我希望如此！我想這會遇到中國的巨大阻力，也會遭到美國機構部分人的反對。他們仍然非常重視華盛頓和北京之間的共生關係，也就是我所謂的“中美” « Chinamérique »關係。但是，有關台灣是中國的一部分的假想，已經超出了其外交用途。

新冷戰促科技競爭

觀點周刊：在這場新冷戰中，科學將扮演什麼角色？

弗格森：只要我們避免核危機和代理戰爭，我贊成這場新的冷戰的原因之一，就是它將鼓勵健康的競爭。例如，就像當年蘇聯人在物理學上足夠強一樣，現在中國人在人工智能方面也非常出色。美國需要這種科技競爭。我們曾經對自己在硬科學領域領舞的能力過度沾沾自喜，就因為我們僅僅會創建軟件而已。

現在，部分由於這次疫情大流行，我們意識到，在許多研究領域，我們已經不是領導者，至少從發表科學論文的數量來看是如此，這不是一個好兆頭。

這項競賽將使所有人受益，包括它將有助找到針對Covid-19的疫苗。而與中國不同的是，美國可以引進全世界的科學家，而中國則依賴自己的本國的人口。所以，只要美國人保持一貫對人才的吸引力，他們將會繼續保持自己的優勢。

觀點周刊訪弗格森 （一）待續