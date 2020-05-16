法國觀點周刊訪弗格森:台灣如何保護個人數據

法國《觀點》周刊5月6日刊出對胡佛研究所高級研究員弗格森（Niall Ferguson）的訪談，涉及Covid-19大流行帶出的系列問題：中美新冷戰，大數據與個人保護，歐洲卸載英國後的前途，專業知識危機，傳染病管理歷史學家的作用被忽略…。

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蘇格蘭人尼爾-弗格森曾任哈佛大學教授，著有《Civilisations》（文明）和《La Place et la Tour》（廣場與塔樓）等專著。以下是法國《觀點》周刊記者Laetitia Strauch-Bonart和Gabriel Bouchaud對他訪談的下半部分：

台灣數據藏好 習近平和小紮看不到

觀點周刊：您對李開復等人提出的論點有何看法，根據該論據，中國可以獲得數億人的數據，因而將在人工智能的發展上走得更遠？這與美國不同，美國因其自由的傳統而保護個人數據。

弗格森：這是錯誤的二分法。我相信，在彙總數據和保護個人之間有很好的技術解決方案。台灣在這方面就做的很好！在那裡，您的智能手機將您的個人數據存儲在區塊鏈中，不論是習近平還是紮克伯格都無法訪問。

然而，我們讓Google谷歌或Facebook臉書之類的平台獲取我們的個人數據，就像中國政府通過阿里巴巴和騰訊做的那樣。這使聲稱自己是數據保護者的論據遠沒有那麼令人信服！美國必須解決平台權力過大的問題，把數據返還給它所屬的人。這是一個核心問題，我在《La Place et la Tour》（廣場與塔樓）中談到過。但是，我們用了很多年沒有解決這個問題。

這也是美國人對此次疫情大流行反應如此糟糕的原因之一：我們有數據，但都在Gafa（谷歌 蘋果 臉書 亞馬遜）手裡。沒有被恰當用來追蹤有感染風險的人，儘管這樣做，應該是解決傳染病危機的重要組成部分。我們說“提防華為，卻不提Facebook”，那是不可信的，因為這是非常矛盾的。

歐洲卸載英國變強

觀點周刊：歐盟在所有這些方面怎麼樣？註定要跟着美國的命運走嗎？

弗格森：歐盟已經在西方生態系統中起到特殊的調節作用。此外，美國國會無法監管矽谷，歐盟擔當了這一角色，儘管它不擁有大型技術公司，但為美國公司制定規則符合歐盟的利益。歐洲在5G方面也有優勢，因為華為的競爭對手，愛立信和諾基亞都是歐洲企業。

很多評論員，包括在希臘危機最嚴重時，曾宣布2012年歐盟終結的那些人，都對歐洲持負面態度。長期以來，我一直對歐洲貨幣聯盟問題持懷疑態度，我認為這是一個重大錯誤。但是，從地緣政治角度來看，歐洲依然是可存活的。而且在英國脫歐後，歐盟反而更強了。英國是歐洲聯邦化的主要障礙。如果英國沒脫歐，這次歐盟應對在疫情不會如今所為，因為英國政府肯定會阻擋。這次在馬克龍（Emmanuel Macron）推動下，默克爾（Angela Merkel）也承認，歐洲提供最低限度財政援助修復危機造成的破壞，是必要的。

觀點周刊：您不認為正相反，這次疫情，至少在開始時，凸顯了強烈的國家自私行為？

弗格森：確實，疫情初期，大家都只顧自己！這將留下印記，尤其是在意大利。還應指出，德國直到該國局勢穩定下來才開始談論“ Schicksalsgemeinschaft”（“命運共同體”）。默克爾從未使用過“德國優先”一詞，但她的舉動表明，她的優先的是德國的國家利益。

您說的對，歐洲在發生特別令人尷尬的醫療設備運輸爭論和邊境管理之後，各國之間的團結來得有點太晚了。這次還提醒我們：歐洲國家的邊界仍然存在。

我們還發現了與我之前所說相同的啟示：疫情表明，歐盟不是一個聯邦制國家。一切有​​關行動自由的整合都可以視情況而被撤銷。就像德國人在2015-2016年面對難民危機採取單方行動那樣。

但是在美國正相反，美國各州之間的邊界不可能被管控。由於各州應對危機的策略不同，各州之間的人員流動無法切斷，所以，結果肯定就是混亂。

英國科學頂尖 病毒管控糟糕

觀點周刊：您如何看英國對危機的反應？

弗格森：自相矛盾：一方面，英國科學具有世界水準，並且在英國以外具有很大的影響力。另一位名叫尼爾-弗格森（與受訪者同名）的帝國理工學院流行病學家，在3月16日發表的有關Covid-19報告，讓英國放棄了群體免疫政策，選擇了隔離。

而另一方面，英國在遏制這個病毒的傳播方面做的非常差。在特朗普作出一系列錯誤選擇時，約翰遜聽取專家意見，他們也做出了錯誤的選擇！一個擁有世界知名大學的國家，在應對危機方面做的如此糟糕，令人驚訝。對英國衛生狀況的真實調查將能揭示公共衛生政策和NHS（英國衛生服務局，NDR）中存在大量缺陷。但是在英國，禁止批評NHS…

決策者也該聽歷史學家的話

觀點周刊：您不認為這次疫情大流行揭示出專業知識的危機嗎？

弗格森：在這場危機中，流行病學家扮演着非常重要的角色，然而他們模型也並非沒有缺陷。另一方面，我注意到，沒人諮詢歷史學家。可是歷史學家卻對流行病的規律非常了解。我在《La Place et la Tour》中解釋過，我們若要理解傳染病，必須首先研究病毒的特性，然後研究社交網絡的特徵和相關政治制度的特徵。決策者不應該只跟流行病學家討論，還應該跟歷史學家討論。這樣的事情卻沒有發生。這已不是第一次我們決定忽略歷史，選擇根據理論模型做出決定。從定義來講，這樣做是把現實簡易化。歸結起來，這不是專家們的問題。問題出在決策者只依靠一種類型的專家意見。

法國觀點周刊訪弗格森 法廣摘譯結束。