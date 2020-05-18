全球新冠疫情最新動態：幾家歡樂幾家愁

在新冠大流行的背景下，充滿激情的球迷學會了在沒有足球“毒品”的情況下生存下來。

新冠病毒全球大流行已經有一段時間了，目前疫情在一些國家和地區趨緩，但在別的地區則加重，各國陸續推出了新評估、新措施。

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據法新社周日的報道，自去年12月中國首次出現官方病例以來，新冠病毒大流行已經在全球造成至少31萬3611人死亡。就死亡和病例人數而言，美國是受影響最大的國家，有近9萬人死亡，病例人數近149萬例。緊隨其後的是英國（34,636人死亡），意大利（31,908人），法國（28,108人）和西班牙（27,650人）。

美國央行總裁鮑威爾昨天（5月17日）表示，由病毒大流行引起的經濟危機與大蕭條形成了“根本性分歧”，儘管失業率很高且導致經濟的嚴重衰退，但經濟增長應能很快恢復。

歐洲多國熱衷的足球，因病毒大流行而停賽​​了兩個月後，在德國得以部分恢復，在沒有觀眾的空曠體育場內，德甲的球隊進行了比賽，球員進球後也沒有滿場的歡呼。

在西班牙，西甲聯盟已宣布，俱樂部可以自周一開始從個人訓練轉向“小組”訓練。在意大利，希望在6月13日恢復錦標賽的俱樂部，也在今天（周一）展開集體訓練。

在印度，新德里延長了禁足時間。

伊朗的疫情加重，死亡人數增加，造成近7,000人死亡。衛生部門警告，伊朗西部和東南部幾個省的疫情正在惡化。

拉丁美洲約有五十萬人感染了病毒，據法新社的報道，拉丁美洲和加勒比海地區，新冠感染病例人數，在昨天跨過了百萬分之一的門檻，該地區新冠疫情造成2萬8000多人死亡。