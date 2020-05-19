世界報：冠狀病毒 族裔血統 另一個危險因素

由牛津大學，利茲大學，英國國家重症監護中心，倫敦衛生與熱帶醫學院合作的一項研究統計顯示，Covid-19冠狀病毒對某些族裔具有更致命的殺傷風險。

廣告 繼續瀏覽後續

法國《世界報》5月19日刊出迄今為止歐洲最大規模對Covid-19死亡風險的研究統計。這項名為“開啟安全”（Opensafely）的研究，基於英國1700萬人的醫療數據和2月1日-4月25日死亡的5683例Covid-19病例，進行有關冠狀病毒致死危險因素分析，牛津大學，利茲大學，英國國家重症監護中心，倫敦衛生與熱帶醫學院參加合作。這個統計顯示，風險因素不僅包括年齡，性別，基礎病，貧窮，肥胖，還有令人難解的族裔血統因素。

這項研究統計5月7日在網上公布。統計結果顯示，79%的Covid-19死亡病例年齡超過70歲，63 %為男性，36 %有心臟問題。肥胖也是風險因素，體重指數高於40的人比同齡和同性別的人死亡風險高三倍。肥胖患者經常出現的免疫改變反應與糖尿病和高血壓有關，儘管這項研究的作者驚訝地發現，高血壓並不構成特殊風險。

另一個危險因素 族裔血統

這項研究同時顯示，黑人和少數族裔死於Covid-19的風險明顯高於白人：研究團隊對年齡和性別以及其他所有醫療標準進行調整後得出結論：黑人的死亡風險比白人高1,71倍。亞洲人（在英國主要是印巴裔）的死亡風險比白人高1,62倍。這項研究的觀察結論在英國引起激烈辯論，以至約翰遜政府承諾就此展開調查。調查由英國國家醫療服務系統（NHS）負責進行，結論將在5月底出來。英國的黑人和少數族裔占人口19,5%。這些族裔的代表協會要求官方發布特殊指令對他們進行保護

倫敦衛生與熱帶醫學院的流行病學統計學教授克里希南·巴斯卡蘭（Krishnan Bhaskaran）是“開啟安全”研究的作者之一。他說，“我們獲得來自全科醫生的海量數據，我們已經證明，排除心血管疾病，糖尿病或肥胖症等加劇病情的危險因素後，黑人和少數族裔（BME）的死亡風險還是比白人高60%-70％。

但是這項研究並不回答有關黑人和少數族裔是否更易感染Covid-19的問題，也不涉及黑人和少數族裔在感染病毒後是否更容易發展為重症。

職業原因 還是遺傳易感？

巴斯卡蘭教授表示，冠狀病毒對黑人和少數族裔構成更高的致命風險可能與他們的職業有關。這些族群有很多人在病毒暴露的崗位工作：護士，醫生，公車司機，超市員工。英國國家醫療服務系統（NHS）有13,1%的外籍人員，37%的醫生是外國文憑。

此外，英國國家統計局5月7日公布的一項統計也得出Covid-19病毒對黑人和少數族裔致命風險更高的結論。這個統計基於英格蘭和威爾士3月2日-4月10日的死亡病例，對年齡段與社會經濟環境相仿的病例進行的統計顯示，黑人男性和女性死於Covid-19的危險是白人的1,9倍。孟加拉和巴基斯坦男性的致命風險是白人的1,8倍，上述兩個族裔的女性面臨的風險是白人的1,6倍。

很多外國醫護人員在一線殉職

據法國世界報4月17日介紹，英國醫院有許多外國人和少數族裔在一線工作。4月12日這一天死於Covid-19的10位醫生，全是黑人或少數族裔：70歲的斯里蘭卡裔大夫Anton Sebastianpillai, 63歲的蘇丹裔外科醫生Adil El Tayar, 62歲的印度裔大夫Jitendra Rathod，53歲的Abdul Mabud Chowdhury…

據英國每日鏡報統計，在殉職的25名護士中，有14人是黑人或少數族裔。其中28歲的黑人護士Mary Agyeiwaa Agyapong4月16日殉職時懷有身孕，她的孩子被剖腹產救活。

對於黑人和亞洲族裔感染Covid-19病毒致命的高風險，有一些醫生提出“遺傳易感性”假設。巴斯卡蘭教授表示，目前沒有數據來建立這樣的連接。

流行病學家，埃克塞特（Exeter）醫學院教授潘卡尼亞（Bharat Pankhania）認為，可能有遺傳因素在起作用。他說：黑人和亞裔等族裔（BAME）人群更易患有高血壓，心臟病或糖尿病。如果這些數據得到證實，如果明顯看到黑人和亞裔族裔確實更脆弱，那麼我們必須緊急解決這一問題。不再讓這些人在一線工作。

英國國家醫療服務系統（NHS）擁有120萬人，其中153000人是外籍。該系統在2019年3月公布的數據顯示，40%的醫生（不論是否英籍）都是來自外國的“非白人”(主要是亞裔)。英國醫療系統如此依賴黑人和亞裔等少數族裔的原因是，在1960年代英國建立國家醫療系統時，正趕上前英聯邦和前英殖民地紛紛獨立，這些國家的大批人向英國移民。

此外，英國國家醫療系統為了解決醫生長期緊缺問題，一直採取大量從國外招募醫生的政策，特別是從印度和巴基斯坦招募醫生，同時也從全世界招募護士，緩解護士的嚴重不足。