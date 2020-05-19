中國釋出大麥關稅懲罰 澳大利亞表“失望”將訴諸世貿

中澳關係持續緊張背景下，在周一北京宣布將對澳大利亞大麥進口加征80.5%懲罰性關稅之後，堪培拉表示深感“失望”，並稱計畫將爭端提交世貿組織裁決。

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中國商務部周一表示，發現本國受到澳大利亞補貼和傾銷的嚴重衝擊，宣布自5月19日起，對澳進口的大麥徵收80.5％的關稅，為期5年，其中，反傾銷稅為73.6%，反補貼稅為6.9%。

澳大利亞農業部長利特普勞德周二對北京的這一決定表示深感“失望”，否認澳大利亞大麥存在有任何補貼，他表示，將會與中方就此展開冷靜、有策略的合作解決爭端，同時也保留向世貿組織申訴的權利，以獲得獨立的裁決。

中國是澳大利亞最大的大麥出口市場，澳大利亞每年大麥出口的50％多銷往中國，去年中國共進口澳大利亞大麥250萬噸，遠遠超過日本進口80萬噸大麥的數量。

在新冠疫情下世界多國訴求展開病毒溯源的獨立調查，澳大利亞被視為是其中呼聲最高的國家之一，也因此導致與北京關係緊張，上周中國已針對4家澳大利亞主要牛肉出口商以違反檢疫為由而發出禁令，停止接受其進口申報。

但澳大利亞農業部長否認北京的新懲罰關稅措施與中澳間近期的政治緊張有關，強調這並不是“貿易戰”。

此外，澳大利亞貿易部長西蒙·伯明翰也表示不會對中方採取貿易報復措施。並稱，不會實施層層加碼的貿易政策，澳方將繼續一如以往既往的貿易運作”。