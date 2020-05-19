IMF總裁警告：全球經濟不太可能在2021年完全復蘇

國際貨幣基金組織(IMF)總裁表示，全球經濟從新型冠狀病毒疫情帶來的衝擊中完全復蘇所需的時間將比最初預期的長得多，她還強調了保護主義的危險。

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國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)說，國際貨幣基金組織可能會下調2020年GDP萎縮3%的預測，但沒有給出細節。這可能也會引發國際貨幣基金組織對2021年全球經濟將部分復蘇，實現5.8%增長率的預測發生變化。

在接受路透社採訪時，她表示，來自世界各地的數據比預期的要糟糕。"很明顯，這意味着我們需要更長的時間才能完全從這場危機中復蘇，" 格奧爾基耶娃在接受採訪時表示。她沒有給出具體的復蘇時間目標。

今年4月，這家全球貸款機構預測，為了減緩病毒傳播而實施的企業關閉和封措施鎖將使世界陷入上世紀30年代大蕭條以來最嚴重的衰退。但格奧爾基耶娃本月早些時候表示，之後公布的數據顯示出“更多的壞消息”。

國際貨幣基金組織將在6月發布最新全球預測。美國財政部稱，全球經濟展望仍是七國集團(G7)財長的一大關注焦點，他們將於周二舉行遠程會議。

格奧爾基耶娃對路透表示，該組織關注的風險包括復蘇期間的高債務水平、赤字增加、失業、破產、貧困和不平等加劇等。但她表示，危機也推動了數字經濟，為提高透明度和在線學習提供了機會，甚至讓小公司也有機會進入市場。

在被問及美國和中國這兩個世界最大經濟體之間重新出現的緊張局勢時，格奧爾基耶娃說，她敦促成員國保持開放的溝通和貿易往來，幾十年來這一直是全球經濟增長的支柱。

“我們確實需要保持貿易流動，特別是醫療物資和食品的流動，長期且通暢，以便找到克服當前這場危機的途徑，”她說，“我們希望通過克服這場危機可能帶來的創傷，繼續為所有人建設一個更加繁榮的未來。”

最近幾周，美國和中國之間的緊張關係急劇升溫，雙方官員都暗示，一項來之不易的協議可能會在簽署幾個月後被放棄。該協議化解了一場持續了18個月的激烈貿易戰。

格奧爾基耶娃警告說，不要因為這場危機而退回到保護主義。

她對路透表示，"我們不應背離世界各地人民的利益：勞動分工、合作和貿易，這些帶來商品和服務成本下降、收入增加、國家內部和國家之間的貧困狀況減少。"

國際貨幣基金組織成立於二戰後，旨在促進金融穩定，促進貿易，減少全球貧困。格奧爾基耶娃說，自危機開始以來，它已經向56個國家提供了緊急融資，並將儘快就另外47項申請作出決定。

國際貨幣基金組織發言人表示，迄今為止已經發放了大約210億美元的緊急貸款，這些貸款的利率非常低。

格奧爾基耶娃表示，該組織還可能提供贈款，幫助最貧窮國家在年底前向國際貨幣基金組織償債。此前，國際貨幣基金組織已從其成員國獲得用於提供貸款的新的出資承諾。