法廣專訪聯合國秘書長談非洲抗疫、疫苗和債務問題

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）接受了法廣專訪， 他表示，許多非洲國家為遏止新型冠狀病毒擴散所實施的預防措施，可供已開發國家借鑒，他也堅持認為，有必要使未來的新冠疫苗成為一種“全球公共物品”。同時，他呼籲進一步放寬貧窮國家的償還債務期限。

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古特雷斯接受法國國際廣播電台（RFI）在馬里的特約記者Serge Daniel訪問時就2019冠狀病毒疾病（COVID-19）在非洲擴散的速度時表示，目前的速度比危機爆發初期預測的要慢。 這主要可歸因於“大多數的非洲政府與組織及時採取了非常大膽的預防措施，這可供部分沒有這方面措施的發達國家借鑒。

非洲大陸目前的確診病例約8萬8000例，死亡病例不到3000例，在全球超過32萬病故人數中，比例相對低。

上個月，20國集團（G20）與世界富國組成的“巴黎俱樂部“（Paris Club）同意減免2020年世界上最貧窮國家的大部分債務，用以因應冠狀病毒危機。古特雷斯告訴記者，此舉”還不夠“，他說必須準備好目標債務減免，以及一個更全面與更有結構的方法，不惜任何代價都要避免未來一連串的破產，進而導致全球層級的衰退。

對於應對糧食不安全風險的措施，古特雷斯指出，“在非洲大陸本身的框架內有事要做：包括支持農民，開闢食品流通通道，完善市場等。但也有必要在全球範圍內採取措施。例如，避免對向非洲出口食品的國家的出口限制。並從世界糧食計畫署（WFP）和其他機構的角度提高我們支持人道主義局勢的能力。他同時也強調非洲政府和社區參與農業政策的重要性。認為這是絕對關鍵的問題。指出，在過去，不僅在非洲，在世界範圍內，政治戰略常常忽視了農業，把一切都押在工業化，其他部門的現代化上。事實是，農業仍然是非洲乃至全世界的重要經濟基礎。 ”

安東尼奧·古特雷斯在專訪中對在幾個危機地區對他發起的停火呼籲的不尊重做出反應。指出，他尊重薩赫勒地區國家為尋求安全危機解決方案所作的選擇，但也擔心，在該區域框架內行動的許多團體都是恐怖主義動機的團體，將很難與他們進行接觸 以積極方式實現和平。