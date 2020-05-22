不滿俄羅斯違規又不受罰 特朗普宣布退出《開放天空條約》

美國總統特朗普宣布將退出《開放天空條約》，直到“俄羅斯履行其職責”。該條約旨在減少軍事誤判導致戰爭風險，但華盛頓認為莫斯科違反規定，因此決定退出。這是繼《中導條約》後，美國將再次退出國際軍事和平條約。

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法新社說，特朗普總統在白宮花園向記者發表了相關聲明。他說：“我們與俄羅斯的關係很好，但是俄羅斯不遵守該條約。我們將退出《開放天空條約》，直到俄羅斯履行其職責為止，這為達成新的條約或重新返回條約提供了一次良好的機會。”

早些時候，白宮官員已透露，特朗普總統將宣布退出《開放天空條約》，並計畫星期五將這個決定通知俄羅斯。

《開放天空條約》（Open Skies Treaty）是美國前總統老布什與國務卿貝克（James Baker）1992年在前蘇聯解體後與俄羅斯談判，共有34個國家在條約上籤了字，後於2002年生效。條約允許允許簽署國之間可以在彼此領土進行非武裝空中偵察，旨為增強軍事透明度，減少誤判。

多年來，美國一直在抱怨俄羅斯不允許美國等西方國家的飛機飛越俄羅斯據信正部署可以打到歐洲的核武器的城市卡列寧格勒（Kaliningrad），也不許美國飛機穿越俄羅斯主要軍事演習的空域。特朗普總統軍控問題特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）指出，“如果俄羅斯可以違背條約而不受懲罰，美國就無法繼續遵守這個條約”。

另一方面，俄羅斯副外長格魯什科宣稱，《開放天空條約》是一個多邊條約，美國退出條約的這種激烈做法將波及到所有簽約國的利益。

據了解，美國政府正式退出條約後，需要在60天內與俄羅斯和條約其他的簽字國開會討論。為此各成員國北約常駐代表今天將召開緊急會議。德國外長現已呼籲美國重新考慮上述決定。

《開放天空條約》的簽字國還包括歐盟27個成員國。部分歐洲國家最近希望美國不要退出，理由是如果美國退出，俄羅斯肯定會禁止歐洲國家派飛機飛越俄羅斯領空進行偵察，後者是監督俄羅斯在歐洲邊境地區軍事部署的重要手段。

值得觀察還有，美國計畫退出《開放天空條約》，顯示特朗普政府也將不會延長與俄羅斯簽署的《新削減戰略武器條約》（New START）。

過去一年來，特朗普多次表示，除非中國加入，否則他不會延長明年到期的《新削減戰略武器條約》。據美媒報道，特朗普政府一些負責軍控事務的官員一直在考慮是否能把《新削減戰略武器條約》暫時延長幾個月或者一年，為中國參加留出談判時間。但據悉《新削減戰略武器條約》只允許一次性延長五年。