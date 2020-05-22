俄羅斯疫情兇險 數百醫生拒絕上一線 普京怎麼辦？

俄羅斯疫情兇險，官方確診病例超過32萬，20天之間，從全球第八位升到第二位。莫斯科市長宣布該市感染人數比官方統計高三倍。總理和3名部長及發言人都感染。三個地區首腦宣布辭職。數百醫生缺防護，拒絕上一線…

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對於俄羅斯總統普京來說，這是一個該詛咒的春天。儘管他在2月初下令關閉了中俄4200公裡邊界，卻未能擋住武漢肺炎的“無影手”。普京沒有“親自指揮”抗擊疫情，而是將責任下放給自己的下屬及各州，各區，各共和國，各直轄市。

法國《觀點》周刊記者馬克-尼克松（Marc Nexon）5月20日在《Covid-19，普京的“這不是我的錯”》中說，從普京3月14日宣布“疫情得到控制”那一天開始，一切都不行了：授權他做總統到2036年的修憲全民公投推遲了，5月9日盛大閱兵告吹了，神奇的民意支持率被忘了。還有他三月初違反跟沙特的石油協議，導致國際油價狂瀉，猶如朝自己的腳開槍，讓嚴重依賴石油收入的俄聯邦預算陷入險境。

總理和三部長染疫入院

至於Covid-19疫情，他的總理米舒斯京（Mikhaïl Michoustine）等4名政府成員進了醫院。還有給他當了20年發言人的佩斯科夫（Dmitri Peskov）也染疫入院。

觀點周刊這篇文章說，為了擺脫厄運，普京祭出一個老菜單，那就是，好消息由他自己負責宣布，錯誤留給別人犯。這個程序從米舒斯京總理被測出冠狀病毒陽性的那一刻啟動：普京在大屏幕上向這位今年一月剛上任的總理說，“如果沒有你的參與和意見，我們不會做出任何最終決定”。

接下來幾天，普京多次應許將發放禮物，其中最突出的是承諾給護理人員每人獎金300-1000美元。然後在5月12日，他宣布了好消息：結束“非工作期”（普京不喜歡“隔離”一詞）。不過，這個好消息令人困惑，因為同一天，俄羅斯創下疫情死亡最高記錄。（官方這天宣布30萬人感染，2 837人病逝 。) 所以大家不知道該留在家中，還是該出去工作？

莫斯科市長：染疫者比官方統計多三倍

這時候，莫斯科市長蘇比雅寧（Sergueï Sobianine）出來扮演敗興的角色，他邀請人們繼續在家隔離。蘇比雅寧甚至還允許自己透明，他說，莫斯科Covid-19實際中招人數比官方統計多三倍。莫斯科市長說什麼，普京任由他去，自己要做出此事與己無關的姿態。政治學家塔季揚娜·斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）強調說，普京“認為（管理疫情）不是他這一層的事情，應該在官僚層級運作。普京之所以要（與疫情管理）拉開距離，是想保留他給自己塑造的偉大領袖和遠見者的形象。

為何三名地區首腦辭職

普京放棄了“權力垂直”這個自己最重要的原則之一，改為要求各區 州 市 共和國的領導人負責疫情管理。法國《觀點》周刊說 ，20年來，普京取消了這些地方首長的一切特殊權限。他首先廢除了地方首長經直選產生的制度，然後重建一種虛假選舉方式，以便最終按自己意願任命。

現在這些區長州長們都處於抗疫前線。普京解釋這種做法是因為“領土遼闊”。確實如此。但問題是，各地區領導人們的手段很有限，首先他們缺少醫療專家，然後，由於腐敗，聯邦援助和地方稅收被吸走。

儘管俄羅斯為應對疫情通過了“Covid-19法”，允許各地方相互借貸，可除了莫斯科之外，其他地區都沒有能力當金主。普京還威脅地方領導人說，如果有什麼事情未能按時完成，將視為“刑事過失罪”。如此一來，嚇壞一些地區領導人：科米共和國，阿爾漢格爾斯克州，堪察加邊疆區的領導人都簽署了辭職書。其他地區則走着瞧，比如下諾夫哥羅德州的州長尼基京（Gleb Nikitine），他準備解除隔離，儘管這個州是繼莫斯科和聖彼得堡之後，俄羅斯第三大病竈區。

數百醫生缺防護 拒絕上一線

俄羅斯在疫情衝擊下，醫療資源明顯不足。俄羅斯財長安東-西盧阿諾夫（Anton Silouanov）在疫情之前就承認“醫療設施狀況糟糕”。自疫情開始，因防護設備短缺和危險，已有數百名醫生拒絕上一線工作。在新西伯利亞，鄂木斯克，加里寧格勒，350名醫生拒絕接觸Covide-19患者。面對同等水平的冠狀病毒疫情，俄羅斯醫生的死亡風險可能比外國醫生高16倍。

此外，應許醫護人員的獎金也沒到位。4月底作出的承諾，到現在還沒有蹤影。另一個怪現象是：莫斯科原先承諾分配給各地方的3.43億美元，現在算下來，僅花了5700萬美元。其實如果這筆錢全到位，也還是不夠應付這場疫情。

政治學家斯塔諾瓦婭認為普京不肯把錢都拿出來，是因為想用做他途。她解釋稱，普京原計畫要在修憲公投之前提高社會低保標準。現在他仍想在公投日前定下後，這樣做。所以現在他看上去那麼節省。

但是，人們的不滿和抱怨已經起來了：一份護理人員請願書已獲得超10萬人簽名。新西伯利亞的救護車司機們則威脅要絕食抗議。可是不論怎樣，市政官員們都必須向克里姆林宮發出希望的信號。斯塔諾瓦婭說，因為他們別無選擇，這場危機讓普京非常煩躁。