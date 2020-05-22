美議員克魯茲：香港如同新柏林 彭定康：英國應帶領盟友向北京表態

針對備受爭議的中國全國人大港版國安法草案立法動議，美國會共和黨籍聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）5月21日通過推特表示，“中國共產黨正加速終結香港剩下的自治權，以及剝奪香港人基本自由”。此外，香港末代港督彭定康（Chris Patten）另在接受英國廣播公司（BBC）採訪時指，中方現時希望在香港落實國安法的作法是令人“無法容忍的”。他強調，在聯合國秘書處登記的《中英聯合聲明》屬國際協議，促請中方尊重，並保持“一國兩制”。

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克魯茲在推文中寫道，“中共正加速終結香港剩下的自治權，以及剝奪香港人基本自由”。他強調，“此舉完全不可接受，若北京不立即撤回議案，就需要重新評估美國政策”。他還另發表聲明，並評論稱，“香港如同‘新柏林’，美國必須與盟友堅守防線，阻止共產主義進一步擴散。”此外，美國眾議院民主黨籍議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 亦在推特上發文稱，“北京再次企圖破壞‘一國兩制’的做法令人極度震驚”。她指出，其繞過香港立法程序的做法，是完全蔑視香港法治。

英國方面，彭定康在英國廣播公司22日播出的相關節目中表示，“我們應明確地向中國人表示這是無法容忍的。”他提出，英國首相和外交大臣應就此作出明確表態。他還指出，英國應與全球盟友和友好國家就此事展開討論。彭定康稱，他們都對香港繼續保持其作為亞洲一個偉大的國際都市，及是否應相信中國履行其所作出承諾的問題上存在利益。他續稱，“有太多的例子表明（中方並不）這樣做，正如當大家都對抗擊這一可怕的大流行病進行理應的關注時，他們則利用這一時機在其他領域對他人進行霸凌和騷擾”。彭定康說，“其中之一就是z香港（問題上）。”