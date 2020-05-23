消息人士：特朗普政府探討重啟核試驗 拉俄中三方限武

《華盛頓郵報》5月22日援引一名美國政府高級官員和兩名知情消息人士的話報道指，美國國家安全部門高級官員在上周舉行的會議上討論了是否自1992年以來再次進行核試驗的問題。討論的理由是特朗普政府認為，一些其他國家可能正在進行低當量核武器試驗。

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報道稱，5月15日一場由美國國家安全機構高級官員參與的會議上討論了上述問題。一名美方高級政府官員稱，從談判的角度來看，在華盛頓尋求達成一項監管核大國武器庫的三邊協議之際，向莫斯科和北京展示美國可以進行快速核試驗，可能會被證明有用。報道提到，雖然當天會議結束時沒有就是否進行核試驗達成任何意見，但一位高級政府官員指出，該提議“在很大程度上是一個正在進行的對話”。不過另一位熟悉會議情況的人士給出了不同的說法。他表示，會議最終決定採取其他措施應對所謂的來自俄羅斯和中國的威脅，避免重啟核試驗。而對於美國政府討論進行核試驗一事，美國國家安全委員會拒絕加以置評。

此前，美國國務院當地時間5月21日宣布，美方將在6個月後正式退出《開放天空條約》，還稱“如果俄羅斯重新完全遵守這一條約”，美方可能重新考慮這一決定。1992年簽署、2002年生效的《開放天空條約》允許35個簽約國之間可彼此進行空中偵察，減少意外開戰的機會。特朗普政府則指責簽約方之一的俄羅斯不遵守該條約，也未受到懲罰，因此決定退出。就這一最新事件的討論，《華盛頓郵報》指出，此前美國行政部門官員曾指控俄羅斯與中國都在進行低當量核試驗。但俄中從事低當量核試驗的說法未獲公開證據證實，兩國政府也均對此否認。

另據兩名知情人士透露，恢複核試驗的討論在美國政府中歧見頗多，特別是來自美國國家核安全局（NNSA）；該部門是為確保美國核武儲量安全的機構。“這將引發其他擁核國家效仿，”美國軍控協會執行主任達里爾·金博爾認為，這將成為一場前所未有的核軍備競賽的發令槍。報道還介紹稱，美國自1992年9月以來未進行過核試驗，但美國仍然是唯一一個在戰時部署核武器的國家。自1945年以來，至少有8個國家總共進行了約2000次核試驗，而其中1000多次是由美國進行的。

據悉，美國前總統奧巴馬在2009年任內曾尋求國會批准《全面禁止核試驗條約》 （CTBT），但始終未能如願；特朗普政府則在2018年核武態勢評估報告里表明不會推動CTBT批准。與此同時，在停止核試驗後，美國均透過亞臨界核試驗確保核武戰備。在亞臨界核試驗中，可以少量使用武器級鈈和高濃縮鈾，由於試驗時沒有形成臨界質量，核原料不發生鏈式反應，所以並不釋放核能量、不發生真正的核爆炸。技術專家認為，亞臨界試驗的最大好處被指是能確保生態安全。