加前駐華大使：新冠肺炎凸顯西方開始與中國脫鉤需求

加拿大前駐華大使戴維·穆羅尼（David Mulroney）5月24日在接受加拿大“環球新聞網”採訪時表示，觀看新冠肺炎疫情和中國當局全方面的動作，都深化了加拿大和其西方盟友開始與中國“脫鉤“的需求。

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穆羅尼在採訪中指出，中國當局正在利用全世界將精力放在對抗新冠疫情之際，正在破壞香港的“一國兩制”。他在接受採訪時首先談到了西方國家與中國“脫鉤”的問題。穆羅尼說，“我認為加拿大必須發揮更為積極的作用，了解形勢正在發生根本性的變化。我們必須構建自己的體系，其中一部分涉及可以稱之為‘脫鉤’的問題。”他在採訪中稱，與澳大利亞等一些更早提出應“重新審視”與中國關係的國家相比，加拿大已經成為“落後者”。報道提到，相關內容包括對新冠病毒來源及疫情初期中國政府是否存對疫情處理不當進行調查，還有不少國家通過支持台灣參加今年的世衛大會向其表示不同程度的支持。對此，北京方面則強烈反對任何試圖給予台灣國際空間的努力。

就在近期與中國相關的話題頻出不暇之際，北京當局又最新宣布了港版國安法立法動議。穆羅尼則認為，此舉將進一步破壞香港的“一國兩制”，向這一原則提供法律保證的《中英聯合聲明》得到加拿大等英國盟國的支持。穆羅尼稱，“近些年來，中國國家主席習近平一直在侵蝕‘一國兩制’。”他並警告，中國當局正在利用全球將精力聚焦於新冠疫情之際，藉機完成這一工作。穆羅尼稱，“這是中國在違背《中英聯合聲明》，將其破壞。這也是又一個我們應該重新審視在一個更為被中國所控制的世界中，我們將如何對外交政策進行重塑的原因”。

加拿大總理特魯多曾在22日的記者會上表示，“我們對香港的局勢表示關切。我們有30萬加拿大人在香港生活，這是我們希望‘一國兩制’模式在香港得以確保的原因之一”。他說，“長久以來，我們呼籲（各方）減輕緊張局勢，北京應與香港公民進行對話；我們也繼續如此呼籲，我們將繼續密切跟蹤事態地發展。”