《環球郵報》：加拿大和世界必須抵抗中國對香港的最新攻擊

加拿大最具影響力的報紙《環球郵報》編輯部5月24日發表社論稱，“中國共產黨就是不會退縮”。文章指出，“如果港版國安法獲得通過，這將意味着香港‘一國兩制’的終結。”

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文章寫道，“中國共產黨沒有欺騙任何人。它的意圖很明確：致命地侵蝕‘一國兩制’；這一直是中國領導人習近平的目標。”文章續稱，“的確，自1997年以來，北京已經有了可靠的手段來控制香港政府：行政部門和立法委員會，其中一半的代表通過選舉產生，其餘的則通過對親中的程序任命。”

文章稱，“但是它渴望更多（的掌控），並且受到民主力量去年秋天在地方議會選舉中壓倒性勝利的困擾。這一結果揭示了香港對中國的強烈反對。 在今年秋天的立法會選舉中，民主派的目標是走得更遠，做以前認為不可能的事情：贏得（立法會）多數。”文章稱，“對於習近平政權來說，失去控制是一個可怕的前景。 北京希望香港能夠像大陸任何一個城市一樣遵守法規；而這種法規是通過武力和恐懼來強制執行的。”

文章指出，“加拿大、英國和澳大利亞都已譴責了北京的舉動。 美國也對此提出了抗議，並且其‘軍火庫中’還有關於香港特殊地位的法律，允許美方在香港自治權受到損害的情況下，終止當地被垂涎三尺的特殊貿易待遇”。文章結尾稱，“北京再次迫使民主世界站起來捍衛香港，並要求中國信守諾言。如去年所示，現在作出反擊還為時不晚。 “

此外，美國有線電視新聞網（CNN）24和25日連續發表文章，指美國總統特朗普若不向中國採取行動，抗議其對香港的行動，將會衝擊美國的核心價值。文章談到，儘管美國若採取行動或會導致已受疫情傷害的全球經濟進一步下滑，但不予強硬回應將為中國開創無需為行為負責的先例。文章稱，特朗普的團隊應說服特朗普本人，連同歐洲與世界各國，要求中國為破壞香港自治付出代價。

《紐約時報》25日也發表了相關文章，分析指觀看中國在各個領域上，包括南海造地、釣魚台、台灣、中印邊境等的事件，可見中國已不再擔心國際譴責，可以不受約束地行動。文章認為，中國已放棄了鄧小平時代“韜光養晦”的原則，在其經濟、外交與軍事實力的明顯提高下，轉向一種截然不同的策略。文章還引述牛津大學中國研究中心主任拉納·米特（Rana Mitter）的話指，中國已“不再為自己的獨裁愧疚；中國收緊對香港控制只是一個開始。”

日媒方面，身在東京的經濟學家派賽克（William Pesek）25日於《日本經濟新聞》刊文，指中國把無界線的“外國干預”定為犯罪，會令在港的設有辦事處的外國企業感到難堪，如高盛是否能否再質疑中國的國內生產總值數據使其業務面臨風險、野村集團是否能為中國一間企業降級等。文章還質疑隨着習近平正對國內的自由經濟市場進行破壞，外國企業將質疑為何要選擇留在香港。作者認為，北京的行動將會令香港失去世界第二自由經濟體的地位。