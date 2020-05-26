中國駐英大使館：港版國安法違反《中英聯合聲明》純屬偽命題

中國駐英國大使館5月25日就全國人大港版國安法立法爭論發表聲明，並對前港督彭定康等200多位世界政治人物提出的批評聲明加以回應。在談到《中英聯合聲明》問題時，中使館發言人表示，英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權；任何國家都不能借口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。

廣告 繼續瀏覽後續

彭定康24日在英國《金融時報》刊文提出，英國應該確保七大工業國集團（G7）在今年6月召開會議時，把北京當局在香港實施港版國安法的問題納入會議議程。對此，他寫道，“英國與G7成員國應該要公開反對中國國家主席習近平的政權”，並將其稱為“開放社會的敵人”。彭定康稱，“在全球各國忙於對抗新冠疫情的同時，習近平撕毀了《中英聯合聲明》。”此外，他還與全球各國超過200位政治人物發布了聯合聲明，譴責中國強推港版國安法，表示“此舉是對香港的自治權、法制與基本自由的全面性攻擊”。這些來自英、美、加、澳、德、東盟等多方的政治人物寫道，“此法讓‘一國兩制’命在旦夕。促使香港人上街抗爭的主因，是他們對於未來的強烈擔憂，嚴厲的國安法只會迫使他們將抗爭全面升級，而這將摧毀香港成為一個開放的中國國際城市的可能性。”

針對彭定康等人發表的這一聯合聲明，中國駐英國大使管發言人通過聲明表示，“中國全國人大宣布審議港版國安法草案後，彭定康等英國政客夥同一些西方國家政客，大肆歪曲抹黑，對香港事務說三道四，露骨幹涉中國內政，中方對此表示堅決反對”。發言人續稱，“我要強調以下幾點：第一，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。不幹涉內政是現代國際法基本原則和國際關係基本準則，世界各國都應遵守；第二，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此；第三，維護國家安全是‘一國兩制’的核心要義，是‘一國兩制’賴以生存的基礎；第四，中國全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害中國國家安全的行為，不會影響到香港居民依法享有的各項權利和自由，只會使香港居民的合法權利和自由在安全環境下得到更好行使；第五，所謂‘違反《中英聯合聲明》’純屬偽命題。”

特別是針對《中英聯合聲明》問題，中方發言人指，“簽署《中英聯合聲明》，是為了解決香港回歸中國的問題。《中英聯合聲明》共1137個字、8個條款、3個附件，沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任。英國對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。任何國家都不能借口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政。”發言人最後稱，“我還要強調的是，中國政府維護國家主權安全發展利益的決心堅定不移，貫徹‘一國兩制’方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。我們奉勸那些西方政客不要再沉迷於殖民舊夢，不要再死抱着冷戰思維，不要再為香港反中亂港分子撐腰打氣，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將搬起石頭砸自己的腳。”