拒不封禁的瑞典 群體免疫和經濟如何了？

與歐洲其他鄰居不同，瑞典的新冠防疫策略始終基於超過一千萬瑞典民眾的自覺自律。但拯救經濟與群體免疫之路，似乎愈發難走。

廣告 繼續瀏覽後續

瑞典截至目前確診感染人數逼近3萬4千，死亡人數超過4千，死亡率遠超挪威，丹麥與芬蘭。甚至根據哈佛大學圖表，自從5月14日以來，瑞典的一周日均新冠死亡率開始一路飆升到世界之首，直到5月20日被厄瓜多爾取代，26日每日每百萬人死亡率世界第一的位置又終於被英國取代，截至發稿，英國這一數字是每日每百萬人死亡率4.54，瑞典為4.51，隨後是巴西的4.4，聖馬力諾的4.21，美國的3.52。

瑞典首都斯德哥爾摩的街頭，一切照舊，草坪上坐滿了人，學校上課，一些民眾繼續支持瑞典健康局的群體免疫策略。瑞典首席傳染病學家特格內爾繼續捍衛其不封禁的決策，稱“死亡數據需要等到疫情結束之後再做統計，因為人們的死亡原因需要逐一分析”。但也開始有民眾遊行，要求政府改變策略，挽救生命。

5月24日星期天，斯德哥爾摩30多人帶來了近一千人的聯署橫幅，花束蠟燭，紀念截至今早總計超過4000的新冠死者，且弧線繼續攀升，死者中90%都是70歲以上的老年人。一名前來遊行的學生表示，“當全世界都在封禁，而瑞典選擇反其道而行之，並認為自己是正確的，這是愚蠢的體現”。一名牙醫也表示，“這是拒絕封禁的結果，病毒緩慢地散播來開了”。上周四，一群醫生在瑞典晚報論壇上警告，“就算是健康局不重視，瑞典政府和議會也一定要開始重視起來”。更為有力的一份報告指出，斯德哥爾摩這個瑞典疫情重災區，今年5月初民眾的抗體率只有7.3%，和瑞典健康局預計的26%相比要少很多。當然，政府仍寄希望於更大的感染率，來提高抗體率，但這一策略正在招致越來越多的人道主義指責。

瑞典曾被世衛組織讚揚稱作潛在的防疫模範國家，通過民眾責任感來防疫，而非一刀切，讓經濟陷入停滯；但瑞典央行5月預計，今年國內生產總值樂觀的話將會下降6.9%，明年再升高4.6%，這與2007年到2009年之間的金融危機弧線具有高度相似性。但在並不那麼樂觀的預測版本中，受到全球經濟影響，瑞典央行認為今年該國國內生產總值將下跌10%，明年只回升1.7%，失業率將會超過10%。