歐盟敦促中國尊重香港自治 美國商會：置香港特殊地位於險境系嚴重錯誤

針對中國全國人大推行港版國安法立法動議，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）5月26日在與日本首相安倍晉三共同出席視頻會議後表示，敦促中方保持香港高度自治，又指“對於中方的行為，我們並不幼稚”。同樣在當天，美國最大的遊說團體、美國商會（U.S. Chamber of Commerce）亦發聲明呼籲，中國政府應維持香港的“一國兩制”框架。

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今年的G7集團峰會將於6月10日至12日舉行。米歇爾在當天與安倍晉三為此舉行視頻會議，並就歐盟和日本在新冠疫情後的經濟復蘇合作等話題加以討論。米歇爾稱，“日本和歐盟佔有全球經濟的三分之一，雙方將共同堅持自由貿易和多邊主義”。日歐並共同強調維持自由貿易體系的重要性，東京和布魯塞爾還同意就新冠肺炎的疫苗發展和製造進行共同合作。米歇爾並透露在稍後的G7峰會上，他將代表歐盟呼籲七大工業國減少發展中國家的負債。

此外，米歇爾介紹稱，歐盟與日本在對華政策方面有相同的看法，並指，“對於中國的行為，我們並不幼稚或眼盲”。他指出，“儘管我們與（中國）並不分享同樣的方式，但合作仍然重要；歐盟將在年底與中國的峰會上對其立場加以說明”。米歇爾還強調，歐盟高度重視香港在《基本法》與國際承諾中所享有的高度自治。他續稱，歐盟支持“一國兩制”原則。

據路透社報道，預計歐盟各國外長將在5月29日的定期會議內討論相關話題。歐盟委員會發言人表示，目前來說明歐盟是否會考慮制裁北京還為時過早。此前，歐盟外交及安全政策高級別代表博雷利（Josep Borrell）則於周一提出，歐盟必須採取“更強有力的戰略”應對日益“獨斷專行”的中國。

華盛頓方面，美國商會最新發表聲明指，敦促中國政府維持香港“一國兩制”框架。美國商會稱，對港版國安法可能破壞“一國兩制”下香港的自治權感到極度關注，促北京方面為局勢降溫。聲明提到，美國商會代表着在香港具有重要存在和長期利益的美國公司群體。聲明稱，“香港根據‘一國兩制’所擁有的自治長期以來是當地在促進一個擁有創新、透明度、法治為基礎，倡導市場作用的經濟的最重要資產之一”。聲明稱，“我們因此對中國政府正在考慮一個或將破壞這一框架的根本性國安法（立法）感到深刻憂慮。”

美國商會指出，從多種層面來看，損害香港的特殊地位將是一個“嚴重的錯誤”（serious mistake），形容特殊地位對香港作為具有吸引力的投資地與金融中心至關重要。聲明稱，“因此，我們敦促中國政府尋求辦法，以和平方式降級香港局勢，並維護對香港、中國大陸和國際商業社會都非常有效的‘一國兩制’框架。”聲明續稱，“我們同樣敦促特朗普政府繼續優先考慮維持美國與香港之間的積極和建設性關係；根據《美國-香港政策法》在經濟和貿易事務中作為單獨領土對香港地位的深遠變化，將對香港和美國企業，特別是那些在當地開展業務，並對香港的核心價值觀存有積極影響的企業造成嚴重影響”。

此前，美國總統國家安全事務助理羅伯特·奧布萊恩（Robert C. O'Brien）24日在接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時表示，“如果中國接管了香港，很難看到香港將如何繼續維持其在過去成為的亞洲金融中心（地位）。”面對主持人追問，“如果中國真的這麼作，你希望這是（美方應作出的）回應嗎，你是否希望（當地的）金融群體和跨國集團立即從香港撤出？”奧布萊恩則回答稱，“我看不到它們將如何留住當地。首先，它們選擇在香港落地是因為香港擁有法治、自由企業體制、資本主義體制、地方立法會中擁有民主選舉；而如果這些東西都沒了的話，我不知道金融群體將如何繼續留在那裡。”