印度在邊境增兵的同時，尋求通過政治外交渠道解決對華危機

中國再度增兵拉達克中印邊境，印度總理莫迪昨天主持國安會議討論相關局勢，會中提及除增兵邊境，拒絕現狀被改變外，也將透過政治外交管道尋求解決這次危機。

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中央社報道，印度與中國部隊5日和9日在拉達克地區班公錯湖及錫金中印實際控制線一帶發生互毆、丟擲石塊等大規模鬥毆後，雙方談判破裂，中國又增兵5000人到拉達克班公錯湖、狄姆喬科和加萬谷等地的4、5個衝突對峙點。

由於中印邊境局勢緊張， 印度莫迪昨天召集國安顧問多瓦爾 、國防部長辛赫及印度國防參謀長拉瓦特等官員舉行高層級國安會議，討論中印實際控制線情勢。

在這場會議中，與會者確認中國的軍隊已深入印度所認定的領土3到5公里，印度堅決捍衛自身利益，拒絕現狀遭中國解放軍改變，並將以實力與自我剋制面對中國的挑戰，且由多瓦爾和辛赫密切監控局勢發展。

此外，為與中國部隊抗衡，印度陸軍也調派以拉達克為基地的3個步兵團（每個步兵團約1萬到1萬2000人）到中印衝突對峙點部署。

不過，印度官員強調，印度正尋求政治外交介入，來解決這次危機。

由於正值中國召開第13屆全國人大第3次會議，預料中印間透過外交管道談判，必須等到中國人大閉幕之後。

印度安全官員說，中國解放軍這次的行動主要是阻止印度完成在拉達克達布克經施約克到陶貝奧迪的道路修築，其中最關鍵的是印度正在陶貝奧迪興建一座橋樑；等到上述道路與橋樑基礎設施完工，印度將可取得優勢。

在爆發中印軍隊邊境衝突後，印度已經表明，不會停止目前在實際控制線印度這一側的任何建設。