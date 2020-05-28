法國十字架報：中美對抗開啟緊張時代

法國《十字架報》5月28日推出“中美對抗加劇”專輯，討論冠狀病毒大流行清楚體現美中之間的對抗開啟緊張時代。該報說，世界兩大國在外交領域和意識形態方面的激烈對抗使人想到冷戰，但這一次無疑是一種新的競爭形式。

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十字架報“中美競爭加劇”專輯的首篇文章由兩名記者比亞塞特（Gilles Biassette）和塔萊斯（Olivier Tallès）著名，題為“中美對抗開啟緊張時代”。文章說，在北京，他們辱罵美國國務卿蓬佩奧，嘲笑西方民主；在華盛頓，他們對中國的“謊言”抨擊越發激烈；在聯合國，中美兩國之間的外交衝突導致很多決議陷入僵局。

新冷戰開端 對抗不可逆轉

自1970-1980年代美蘇關係趨緩以來，大國之間如此激烈的言辭攻擊前所未見。英國前首相溫斯頓·丘吉爾（Winston Churchill）1946年在美國富爾頓(Fulton)的演講中創造了“鐵幕”一詞，以後的歷史學家會不會把2020年4-5月的推文視為華盛頓和北京之間新“冷戰”的開端？對此，法國前駐聯合國副代表（2002-2006年），法國蒙田研究院（Institut Montaigne）顧問米歇爾·杜克洛斯（Michel Duclos）說，在這場疫情大流行引發的危機中，中美之間的對抗似乎已經出現一種不可逆轉和結構性的特徵。

這篇文章說，在過去幾個月，美中兩大巨頭之間的貿易爭端已經轉移到政治和意識形態領域。中國人公開吹噓自己的治理模式在管理這次疫情方面優於別人。

口水戰轉移國內視線

中美口水戰的升級掩蓋了各自國內的政治問題。在中國一方，據法國戰略基的研究員邦達茲（Antoine Bondaz）指出，北京當局利用當前的緊張局勢，助推國內民族主義，以圖在經濟危機與國際緊張局勢下，增強國內凝聚力，增加共產黨的合法性。

在美國，唐納德·特朗普利用“中國威脅”這張牌，讓人們忘記他對這場疫情危機的混亂管理，並在11月總統選舉之前幾個月，對基礎票倉展開動員，這個票倉的選民仍然激賞白宮主人（特朗普）的民族主義言論。

該文說，以雄心相撞代替合作的轉變，在奧巴馬時代已受到關注，特朗普上台後便暴露在光天之下。賓夕法尼亞州美國陸軍戰爭學院戰略研究所的研究員埃文·埃利斯（Evan Ellis）回憶說，“在特朗普上台的2017年，美國新國家安全戰略文件沒有把中國定為敵人，但至少將中國定為美國的競爭對手。”

打破鄧小寶典 要當頭號強國

也是在那個時候，在北京，中國領導人決定打破鄧小平在1980年代授意的謹慎做法。據蒙田研究院亞洲主管杜懋之(Mathieu Duchatel) 說，“習近平從2017年開始公開談論領導地位和戰略競爭，談論新時代的來臨。” 中國還公開設定了自己的目標：要在毛澤東奪取政權一個世紀後的2049年，成為領先世界的頭號強國。

習近平繼續其前任們未竟的事業，要改變第二次世界大戰以後建立的國際秩序。歐盟安全研究所亞洲專家愛麗絲·埃克曼表示，中國政權在國際機構，尤其是在聯合國系統加強影響力。中國並且建立亞投行等新的國際機構，並將自己定位為一個為現有體制框架提供替代方案的國家。北京認為西方主導的現有國際體系不公平。

建朋友圈 換取在國際機構支持

十字架報的文章說，不過，與前蘇聯相反，中國並不尋求通過簽署軍事聯盟條約來與美國及其同盟進行抗衡；它似乎也不渴望在其軍事風險眾多的地理環境（台灣，南沙群島…）之外，尋求領土控制。巴黎政治學院歷史學家皮埃爾-格羅澤（Pierre Grosser）說，“這與冷戰有很大不同。 我們不是在兩個軍事集團相互對峙的兩極世界中。”

在沒有正式聯盟的情況下，中國當局試圖結成一個“友邦”朋友圈，並通過其世界第一大外交網，無可比擬的財政儲備，高效的企業和技術，換取“友邦”在國際機構提供支持。愛麗絲·埃克曼補充說，“這樣重組的世界格局，不會有鐵板一塊的陣營，但會出現鬆散的，周邊不斷變化的多個極。”

事實上，北京在非洲，亞洲或拉丁美洲的支持者，不僅與中國合作，通常也是美國的合作夥伴。從這個意義上講，中美兩國更像是競爭者而不是敵手。特別是在經濟領域，疫情危機可能成為一個轉折點。海外投資專家和遊說者帕斯卡爾-杜培拉（Pascal Dupeyrat）說：將會有一個“以前”和“以後”。現在模式變了，1990年代以來運行的自由全球化結束了。五，六年來，美國一直禁止中國在半導體等戰略領域投資。歐洲正在跟進。

危機之下誘惑大 一帶一路或招敵對

歐盟委員會3月底開始呼籲各成員國打國家主權牌。很明顯，布魯塞爾這是針對中國的。一切都表明，這場辯論只會更加激烈，特別是在新技術領域。中國用的半導體只有不到20%是國產的。以“國家主權”的名義，中國要在2025年把國產比例提高到70％，這就需要海外收購。對於某些類型的基礎設施（機場等）也是同樣邏輯。”帕斯卡爾-杜培拉說，“現在西方世界，國家或企業，都缺資金。誰有現金？中國有。”

十字架報說，隨着歐洲和北美將出現空前規模的經濟危機，中國的誘惑力會很大。2008年的金融危機已經提供了一個縮小版的劇本，例如，希臘就將比雷埃夫斯港口的特許權讓給了北京。還有北京在2013年啟動的一帶一路項目可能也會因此得到提振，進而引發敵對反應。就是在這個領域，會出現這種戰略對抗。