特朗普指谷歌幫助中國政府監視百姓，將發布行政命令管控社群媒體

美國有線電視新聞網(CNN)、福克斯新聞網(Fox News)等媒體28日紛紛報導，特朗普總統將要發布行政命令，管控推特(Twitter)等社群媒體。報道稱行政命令當中指控谷歌(Google)協助中國政府監視百姓。

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推特是特朗普用來對廣大網友直接發聲的重要管道，但推特26日將特朗普推文定調為“有誤導之嫌”(potentially misleading)，引起特朗普連續發表推文表達不滿。特朗普28日早晨在推特發文寫道：“對於社群媒體與公平公正來說，今天將是個大日子！”

CNN報導說：仍在草擬中的行政命令對谷歌提出批評，指控谷歌協助中國政府監視百姓。行政命令還指出，推特協助中國散布官方宣傳，而臉書(Facebook)則靠中國方面的廣告獲取利益。

報導指出：1996年美國聯邦《通訊端正法》(Communications Decency Act)第230章，對於網站提供免於因為網友貼文內容而動輒挨告的法律保障，但特朗普政府在行政命令中提出質疑，法案精神基於科技公司必須憑良心經營事業，但某些社群媒體公司卻並非如此，規模龐大、影響力顯著的社群媒體公司對於不同意見進行審查，並以濫權手段處理。

Fox 新聞網報導說：特朗普政府目前還正準備成立一個專門委員會，負責調查主要的社群平台是否對於保守派言論有刻意打壓的事實。

事先知道特朗普將要管控社群媒體的臉書（Facebook）創辦人兼執行長紮克伯格（Mark Elliot Zuckerberg）5月27日接受Fox 新聞節目主持人佩里諾（Dana Perino）採訪表示，臉書不會對公開貼文進行審查，除非有迫在眉睫的危險。紮克伯格說“在這個問題上，臉書的政策和推特不同”。