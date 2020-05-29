對非裔暴力執法致死引爆洶湧示威 明尼蘇達警察被控三級謀殺

5月25日星期一，美國明尼蘇達的白人警察德里克-沙文對一名非洲裔男子喬治-佛羅德暴力執法的視頻迅速傳遍社交網絡與各大新聞網站，這名46歲的男子最終死在了醫院，沙文也在29日被控三級謀殺。他與其他3名涉事的同事已經被踢出所屬的警察局。

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在涉事視頻當中，沙文使用膝蓋鎖住非裔男子的脖子，時間至少達到5分鐘，該男子被銬住雙手，在地上動彈不得，並呼救，稱“自己無法呼吸”。最後他慢慢無法再說話，直到在醫院，醫生宣告其死亡。截至目前死者的屍檢報告仍未出爐，但民眾普遍認為他直接死於暴力執法。當天夜間，示威者衝擊了涉事4名警察所在的明尼阿波利斯的警察局。

明尼蘇達國家警衛局5月28日部署了5百名士兵應對局面，同時指出，示威者的怒火完全沒有熄滅的跡象。當天官方宣布，此事將做優先處理，但仍未宣布進行任何逮捕行動，這更令民眾憤怒。29日，赫寧平鎮的檢察官麥克-弗里曼宣布，前警官沙文被拘留，受到指控，罪名是謀殺與過失殺人，並強調這屬於三級謀殺。

除了明尼阿波利斯，美國其他多個城市也爆發示威遊行，抗議警察暴力殺害非洲裔美國人，數百家商店被憤怒的民眾損毀。美國總統特朗普在推特中譴責暴力示威者，稱他們是“暴徒”，表示“暴徒們正在羞辱死去的喬治-佛羅德”。他與明尼蘇達州州長的談話中，對州長表示軍事力量一直在其身旁相助，“遇到困難，我們需要重掌控制，一旦搶劫開始，槍擊也將開始”。特朗普的這條推文被推特認為違反了相關政策，鼓吹暴力，對這一推文做了隱藏處理。

在現場報道當中，一隊美國有線電視新聞網的報道團隊遭到警察的拘捕，兩個小時後才被釋放。在一場新聞發布會上，明尼蘇達州州長表示，燃燒後的灰燼是數十年苦難的象徵，一代代人們的痛苦現在訴說給了世界，世界也見證着他們的訴說。他表示，的確有必要對深刻的種族不平等現象作出答覆，但“現在的最關鍵，最優先的問題，是恢復秩序”。