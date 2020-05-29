美國海軍驅逐艦再航西沙 挑戰中國南海主權聲索

繼四月份兩度通過南海水域後，美國海軍周四再有一艘驅逐艦航經西沙群島，挑戰中國在南海的主權聲索。

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美國海軍宣布，美國軍艦阿利·伯克級導彈驅逐艦“穆斯丁”號（DDG-89）5月28日航經西沙群島附近海域。美國海軍第七艦隊發言人榮科（Anthony Junco）在聲明中說，“穆斯丁號在國際法規範下，於當地時間5月28日在西沙群島行使自由航行的權利。” 聲明強調，通過此次航行，美國證明了中國無法合法聲索擁有該水域的主權。

據中央社援引美國有線新聞網CNN報道，美國海軍軍艦上個月已經兩度通過南海水域，挑戰中國在西沙和南沙群島的主權聲索，今年3月也在西沙群島海域執行了另一項類似任務。

美國軍艦在西沙航行之際，正值北京與華盛頓因新冠疫情、華為、香港國安法等一系列問題緊張加劇，中國人大在周四剛剛通過了北京強推的港版國安法有關決議。

美國海軍官員指，“穆斯丁”號駛入西沙群島的永興島和高尖石12海里範圍內。中國在永興島建有機場，此前曾有戰略轟炸機在此降落。

報道援引美國國防部發言人伊斯特本日前透露，“穆斯丁”號4月14日一次“在公海執行例行任務”時，有中國軍艦在其附近執行“危險且不專業的行動“。

中國、越南和台灣都對南海西沙群島有主權聲索，美國長期以來一直表示北京通過在當地部署和建造軍事設施將南海軍事化。