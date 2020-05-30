希臘對中國遊客重新張開雙臂

歐盟對於申根區何時重新統一接待區域外國家遊客尚未達成一致，但希臘已經宣布，將對系列國家遊客張開雙臂，其中包括中國。

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5月30日星期六，希臘政府宣布，從6月15日開始，將允許更多歐盟成員國的遊客入境希臘旅遊，這些遊客將不用進行非常嚴格的隔離，除了疫情最嚴重國家地區的公民，例如法國的巴黎和周邊城市，意大利的倫巴第，皮耶蒙，維尼託大區，西班牙的馬德里，加泰羅尼亞等地。希臘官員表示，具體要看這些遊客從哪些城市的機場起飛，而不是按照起飛的國家一刀切。

星期五，希臘已經宣布雅典與塞薩洛尼基的兩個機場從6月15日起對29個國家的遊客開放，其中包括十多個歐盟成員國。另外，從6月15到6月30日，這個時間段之內，希臘將只開放上述兩個機場，其餘機場將從7月1日逐漸恢復運營。此外，瑞士，挪威，巴爾幹半島國家例如阿爾巴尼亞，塞爾維亞，北馬其頓共和國，澳大利亞，日本，以色列，中國，韓國，新西蘭，黎巴嫩遊客也將可以從上述機場入境希臘。

截至目前，希臘境內死於新冠病毒的人數不到兩百人，大約三千人確診感染，疫情和其他歐洲國家相比要稍微輕一些。旅遊業佔據希臘國內生產總值的大約五分之一，因出入境限制而受到重創。