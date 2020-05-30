歐盟呼籲美國再考慮一下與世衛組織斷交的決定

5月30日星期六，歐盟呼籲美國重新審視昨天做出的與世界衛生組織斷絕關係的決定，表示面對新冠病毒疫情，最重要的是團結一致，就算是許多國家已經開始解封，但疫情遠未結束。

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歐委會主席馮德萊恩與歐盟外交與安全政策高級代表約瑟夫-博雷利表示，“合作，世界團結，多邊共同努力，這是打贏這場疫情戰爭的唯一有效可行的手段”，“世衛組織需要繼續引領國際應對大流行病，現在如此，未來也需要如此，現在是強化合作與尋求共同解決方案的時候，任何削弱國際協同結果的行為，能避免的話，都需要儘可能避免”。

星期五，美國總統特朗普宣布，由於世衛組織沒有進行必要的改革，淪為了中國的傀儡，美國決定與其斷絕關係，將轉而從資金上支持其他全球緊急公共衛生問題。

歐洲疫情目前繼續趨緩，各國政府繼續按計畫逐步解封，全球新冠病毒死亡人數最高的前五個國家分別是美國，英國，意大利，法國，巴西；全球死亡人數已經攀升到至少36萬4千人，196個國家與地區記錄到約6百萬人確診感染。鑒於疫情仍不穩定，德國總理默克爾已經拒絕了特朗普的邀請，在6月前往美國參加G7峰會。特朗普表示，希望能進行一場真真正正的，面對面的G7峰會，以此宣告疫情之後的正常化，但德方認為，大流行病的現狀不允許總理親自前往美國。