美族群傷疤撕開民眾繼續憤怒：明尼蘇達1萬3千國民衛隊士兵壓陣

美國示威者繼續憤怒，明尼蘇達州部署空前警力壓陣；特朗普認為情況已和遭白人警察鎖喉殺害的黑人男子脫鉤。

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涉嫌謀殺黑人男子的白人警察已經被捕，但美國由來已久的族群傷疤被撕開，星期五開始的宵禁與2500名士兵沒能讓憤怒的民眾停下，5月30日星期六，美國明尼阿波利斯市政府宣布部署空前警力壓陣。

明尼蘇達州州長蒂姆-瓦爾茲周六宣布，“明尼阿波利斯的情況已經與喬治-弗羅德的死亡毫無關係，現在的事態已經變成了灌輸恐懼，攪亂城市”。瓦爾茲宣布，鑒於情況變化，動員1萬3千名美國國民衛隊士兵，並向美國軍務部申請支援。美國國家安全部隊高層表示，目前動員的士兵數量巨大，但“面臨的是數萬名的暴亂分子”。地方政府表示，有跡象顯示，白人至上主義者團體和暴亂分子通過網絡，組織行動。明尼阿波利斯市長雅各布-福萊表示，“彰顯軍事能量，是為了恢復秩序，安全，和平”。

根據美國現行政策，除非出現叛亂，軍隊不能以保護民眾為由，在美國領土上展開合法軍事行動，而這種情況從1992年的洛杉磯暴亂之後，還未再次出現過。當年的洛杉磯暴亂，導火索同樣是警察暴力執法與族裔衝突，在國民警衛隊等的強壓制下才得到控制。

同樣在5月30日星期六，美國總統特朗普譴責那些自稱為示威者的人，讚揚了國家安全部門的效率，表示這些“有組織的團體”與死去的喬治-弗萊德沒有任何關係，“暴亂者”正在傷害商店，家庭，人們的福祉，以及希望擁有和平，平等的，努力工作，養活家人的明尼阿波利斯市民們。特朗普還強調，“跨越各州製造暴力，觸犯聯邦法律，州長和市長需要團結起來，否則聯邦政府將會介入，包括使用無限制的軍事力量，進行大範圍逮捕”。