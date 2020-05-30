黎智英投書紐約時報：反對香港國安法，希望美國不要全面取消香港特殊待遇

香港壹傳媒創辦人黎智英投書《紐約時報》，指北京制定《香港國安法》猶如鎖定香港人權的機關槍。他敦促西方世界挺香港，但希望美國不要全面取消香港特殊待遇。

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《紐約時報》29日刊登黎智英的文章題為《我的推文真的威脅中國國家安全嗎？》，文章寫道：自1997年香港主權移交以來，他一直擔心中共有朝一日會受不了香港的新聞自由。中國全國人大會28日授權人大常委會制定的《香港國安法》，將終結香港言論自由。

黎智英5月加入社群媒體推特，開始發表《香港國安法》相關推文。中共官媒《環球時報》24日一篇報導以“叛徒”稱呼黎智英，稱這些推文可能成為“顛覆證據”。

黎智英預期：“港版國安法”實施後，港人將失去言論自由，只能說中國政府容忍的話。中共可以決定所有遊戲規則。

中共總書記習近平2012年11月掌權以來，香港銅鑼灣書店多人遭強行帶往中國，“反送中”運動抗爭者被親北京幫派分子痛毆，曾備受敬重的港警以殘忍手段對付示威者。他寫道“我一向認為，我總有一天可能會因發行報刊和鼓吹香港民主而入獄。但理由如果是幾條推文，且因為據稱威脅偉大的中國國家安全，就連我也大開眼界。”

去年6月起，港人為反對修訂逃犯條例多次發動大規模遊行集會。黎智英指出：《香港國安法》一旦施行，中國國安部門預料將在香港設置機構，直接處理疑似顛覆政權、非法民主運動、強制推動愛國教育等事務，根本不需要修訂逃犯條例。

黎智英比喻，如果說修訂逃犯條例是鎖定香港人權的步槍，那麼《香港國安法》就是一把機關槍。

黎智英說：港人維護自由需要西方世界支持，特別是美國。他希望美國不要全面取消香港特殊待遇，以利香港維持有別於中國大陸的地位，起碼能保有一些經濟優勢。香港一旦失去經貿等特殊待遇，只會更加依賴中國。

他寫道，美國可用其他方式反制北京壓迫香港，如取消中共與香港官員子女的學生簽證、深入挖掘中共海外貪腐情事，同時以增加移民與簽證優惠等方式鼓勵港人。