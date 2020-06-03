新冠病毒全球死亡人數超過37萬7千多人

據法新社彙整的數據顯示，目前全球因感染新冠病毒而死亡的人數已經超過37萬7213人。疫情從去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，全球確診病例達632萬480例。至少266萬2300人被視為已經康復。

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全球疫情最嚴重的美國，境內累計死亡人數為10萬5644人，確診病例達182萬523例。英國是死亡人數僅次於美國的國家，境內累計死亡人數為3萬9369人，確診病例達27萬7985例。

疫情重災國還包括意大利（3萬3530死，23萬3515例確診）、巴西（2萬9937死，52萬6447例確診）、法國（2萬8940死、18萬8322例確診）。中國（不含港澳）境內目前通報4634死和8萬3022例確診，7萬8315人已康復。

從區域來看，歐洲累計確診218萬2292例，17萬9939死；美國和加拿大累計確診191萬2916例，11萬3091死；拉丁美洲和加勒比海地區累計確診105萬7145例，5萬2889死。

亞洲累計確診57萬8716例，1萬6986死；中東地區累計確診42萬3904例，9763死；非洲累計確診15萬6916例，4414死；大洋洲累計確診8591例，131死。

為應對新冠病毒，230多名以上各國前任與現任領導人以及衛生專家、經濟學家呼籲召開20國集團（G20）緊急峰會，討論如何應對疫情，並敦促G20提供2.5萬億美元資金。包括英國前首相布萊爾、新西蘭前總理克拉克等人呼籲20國集團必須團結，並提供資金應對這場前所未見的全球危機。