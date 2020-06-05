《柳葉刀》撤回質疑羥氯喹文章牽出蹊蹺數據公司

醫學期刊《柳葉刀》周四宣布，三名作者要求撤回有關羥氯喹治療冠狀病毒患者不但無效反而有害的文章。其中主要作者Mandeep Mehra醫生表示，他不再信任為這項研究提供數據的公司。法國媒體指出這間公司神秘蹊蹺。

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法國《世界報》說，《柳葉刀》雜誌撤掉5月22日發表的質疑羥氯喹（奎寧）的文章，導致法國暫停使用羥氯喹治療Covid-19；同時另一個著名醫學雜誌《新英格蘭醫學雜誌》也撤了一篇與Covid-19治療有關的文章（5月1日發表），那篇文章稱，服用降壓藥不會加重Covid-19病情。

這兩篇文章都是在美國數據公司Surgisphere提供的數據基礎上做的研究。可是，當撰寫羥氯喹一文的三名共同作者要求該公司提供原始數據時，卻得不到。他們感到被操縱，於是決定要求柳葉刀雜誌撤回他們的文章。

兩篇撤迴文章的主要作者都是波士頓Brigham and Women's 醫院的心血管中心主任Mandeep Mehra醫生。他也是要求《柳葉刀》雜誌撤文的作者之一。另兩名共同作者，分別是蘇黎世大學醫院的Frank Ruschitzka和猶他大學的Amit Patel。

不過該文的第四名共同作者Sapan Desai，並不要求撤迴文章。這位外科醫生正是數據公司Surgisphere的創始人。該公司假定從“6大洲的671家醫院”收集了96,000名患者的醫療數據。

這4名作者5月22日在《柳葉刀》雜誌發表的研究，根據Surgisphere公司提供的數據得出結論：羥氯喹的臨床使用，不論是否搭配阿奇黴素等抗生素，都會增加Covid-19患者的死亡率和心律失常。這個研究結果導致法國終止了特例使用羥氯喹和有關的臨床實驗。世界衛生組織也因此暫停了多個有關羥氯喹的實驗。

據《巴黎人報》報道，Mandeep Mehra醫生周四要求柳葉刀雜誌撤回他作為主要作者的質疑羥氯喹的文章，同時表示非常抱歉。他還說，不再信任神秘的Surgisphere公司提供的數據。

此事激化了冠狀病毒疫情以來法國對使用羥氯喹的激烈爭論。傳染病學家，法國前衛生部長杜斯特-布拉齊，今天6月5日在法國新聞台BFMTV表示說：這件事首先證明《柳葉刀》這個研究是基於虛假的數據。然後，這一事件是一起操縱，這三位誠實的作者在數據公司拒絕提供原始數據後，發現自己被操縱了。那麼是誰在背後操縱？為了誰的利益？杜斯特-布拉齊呼籲調查。他曾在4月3日發起聯署聲明，敦促法國政府放寬使用羥氯喹治療冠狀病毒患者的限制。