“面書”實施標籤制度提醒用戶新華社等官媒受政府控制

美國面書（Facebook）即日起開始採取標籤制度，提醒用戶新華社以及今日俄羅斯等官媒，乃受到政府控制的傳媒，面書並同時在今夏停止接受官媒資助的廣告，此舉是為了防範2016年俄羅斯干預美國大選事件重演。

廣告 繼續瀏覽後續

被面書“標籤”為官媒的傳媒除了新華社和今日俄羅斯之外，尚包括俄營衞星通訊社（Sputnik）、伊朗國營電視台（Press TV）等官媒。美國面書用戶即日起瀏覽上述官媒時，可看到標籤，提醒他們該專頁內容由國家政府操控。這些標籤日後會陸續在其他國家推出。

面書保安政策主管格拉察（Nathaniel Gleicher）表示，公司諮詢了65名專家意見，制定“國家操控官媒”定義。面書會根據傳媒資金來源、管治架構、編採透明度和獨立性等因素，決定傳媒機構是否“由國家操控”，名單隨時間變動，被標籤媒體也有渠道上訴。

美國政府有份撥款資助的“美國之音”（Voice of America）等傳媒，格拉察表示因為它們具有編採自主，面書不會標籤它們。

格拉察指，新政策是為了讓用家了解他們所獲消息的來源，指出這些官媒背後由國家政府作後盾，或有先設議題（agenda setting），“假如你讀一篇有關示威的報道，你需要知道報道由撰寫，背後有什麼動機，這一點很重要。我們的目標是確保公眾知道和了解誰人藏在這些報道的背後。”

去年12月，Facebook已經公布將推出新政策。在過去5個月，俄羅斯和中國官媒不斷在網上世界展開輿論戰，散播“新冠病毒源自美國”等假新聞。上周，美國警暴殺死黑人事件演變成全國騷亂，中國官媒質疑美國官員和政客過去讚揚香港示威者（沒有發生搶掠），現在卻譴責美國的動亂、搶掠行為，是“雙重標準”。

隨着美國11月總統大選迫近，面書今夏稍後時間起，將停止接收國家操控官媒在公司美國地區社交平台賣廣告。格萊赫表示，美國以外地區廣告業務不受影響，在美國被禁官媒，仍可在其他地區賣廣告。

影視串流平台YouTube早於2018年推出官媒標籤制度；政界廣為使用的推特（Twitter），雖然未有標籤國家操控官媒，但由去年8月起，已停止接收官媒的廣告訂單。推特最近更因為“標籤”特朗普總統的推文，提醒用戶需要考究推文的真實性而遭到特朗普猛烈批評，甚至簽發總統令調查網上社交平台是否對美國保守派持有偏見。不過亦有批評者指出，推特對中共官員如外交部發言人華春瑩和趙立堅的推文，卻網開一面，儘管他們被普遍指責言論立場反應中國官方。