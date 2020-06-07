德強調只有歐洲自己才能保護自己 和美關係“有點複雜”

6月7日星期天，德國政壇籠罩着對北約和歐洲軍事防禦的擔憂。美國總統特朗普日前宣布，要減少美國在德國駐紮的軍人數量。截至目前，德國是美國在北約框架下部署軍力最重的歐盟國家。這周六，波蘭政府邀請美國把從德國減少的軍力部分安排到波蘭境內。

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星期天，德國外交部長黑克-馬斯重申了德國對德美緊密合作重要性的重視程度。他委婉表示：“如果美國真的必須減少美國在德國駐軍數量，德國將接受這一決定，但德國將繼續重視與美國軍隊的緊密合作，這對雙方都有好處”。

其他的德國政壇人士評價這一事件，則遠沒有馬斯要客氣，有人直接表示，美國減少德國駐軍，這直接給了德美兩國關係一拳重擊，這也會引發安全方面的風險。

雖然美國政府官員不是不承認，就是對華爾街日報報道的“美國將減少在德駐軍，減少人數將達到9500人”進行闢謠，但德國高層對此依舊非常憂心。目前大約三萬四千五百名美國士兵與其家人生活在德國的21個美國軍事基地，如果真的削減9500人，將只剩下兩萬五千人。而在特殊行動期間，美國在德國的駐軍人數可以達到五萬兩千人。

對此，德國外交部長馬斯表示，德國和美國是跨太平洋聯盟下的密切合作者，但現在“有點複雜”。德國政府負責跨太平洋關係事務的協調員皮特-貝爾也表示，德國和美國的關係會因為特朗普總統削減駐軍的決定而受到嚴重損害。德國總理默克爾所在的黨派基民盟一位負責人表示，特朗普政府“忽視了領導力當中的一個基本責任，那就是在決策制定過程當中，參與聯盟的合作”，“這也提醒歐洲人，需要在自我防禦問題上自己肩負更多責任，如果北約內部不和諧，能夠從中獲利的只有中國和俄羅斯”。德國社民黨的議會黨團主席穆欽尼奇也認為，“如果美國減少在德國的駐軍人數，將導致歐洲開始進行長期的安全策略調整”。

美國駐歐洲部隊前司令本-霍奇斯也對減少美國在德駐軍表示反對。他認為，“美國士兵在歐洲不是為了保護德國人，而是保護北約所有成員國，其中就包括美國自己”，“如果減少駐軍，這將會是美國的一個巨大失誤，也是給俄羅斯總統普京的一個巨大的禮物”。