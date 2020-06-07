無公正 不停歇：歐洲各大城市加入反警暴浪潮

6月7日星期天，歐洲多個國家的大城市紛紛加入美國的反警察暴力執法，反種族歧視的行列，舉行大規模示威遊行。

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西班牙馬德里的美國大使館門口當天聚集了超過3千人，人們喊着非洲裔美國人弗洛伊德生前最後一句話“我無法呼吸”，要求種族間平等。目前計畫舉行示威的西班牙城市，從巴塞羅那到加那利群島，已經有10多個。

意大利羅馬的人民廣場也以8分鐘的寂靜來悼念弗洛伊德，選擇8分鐘，是因為弗洛伊德被白人警察用膝蓋壓住脖子時間超過8分鐘。在集體默哀之後，人們繼續呼喊反種族歧視的口號。受到非法難民浪潮等社會政治經濟問題的衝擊，意大利向民粹偏移，本次羅馬遊行的人群當中不少都是移民或者非法入境難民的身份，他們表示，在意大利正常生活，真的很難。

匈牙利布達佩斯當天也爆發上千人的反警察暴力遊行，人們聚集在美國駐布達佩斯使館門口，譴責“到處都是警察，正義卻無處可尋”，“無公正，不停歇”。

英國倫敦在星期天也再次爆發遊行。在布里斯托爾這個與黑奴交易有着深刻歷史聯繫的英國城市，憤怒的人們扳倒了蓄奴者愛德華-科爾斯頓的雕像。

布魯塞爾也出現了約1萬人的遊行，人們在法院門口集會，也有專門打砸的破壞者混進人群，以警察介入維持秩序而收場。

德國足球甲級聯賽的4傢俱樂部球員今天為死去的弗洛伊德跪地默哀，瑞士洛桑同一天數千人穿着黑衣服遊行，舉着標語：“我的膚色不是你的威脅”。